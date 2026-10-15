¿Cómo disimular el crecimiento de las raíces del cabello entre tintes? 6 trucos que sí funcionan

El crecimiento de las raíces es una de las consecuencias inevitables de teñirse el cabello. Después de unas semanas, el color natural comienza a aparecer junto al tono aplicado en el salón y crea una línea de contraste que puede hacerse más evidente dependiendo de la diferencia entre ambos colores.

Sin embargo, no siempre es necesario adelantar la siguiente cita con el colorista. Existen productos temporales y técnicas de peinado que ayudan a disimular el crecimiento del cabello hasta el próximo retoque, sin tener que volver a teñir toda la melena.

Desde los sprays cubre raíces hasta los cambios estratégicos de raya, estos seis trucos permiten mantener una apariencia cuidada mientras crece el cabello.

1. Utiliza un spray cubre raíces para disimular el contraste

Los sprays retoca raíces son una de las soluciones más prácticas cuando el crecimiento del cabello ya resulta visible, especialmente en la zona de la raya, las sienes y el contorno del rostro.

Estos productos depositan pigmentos temporales sobre el cabello para reducir la diferencia entre las raíces y el resto de la melena. Su cobertura suele durar hasta el siguiente lavado, por lo que funcionan como una solución provisional entre citas de coloración.

Para conseguir un acabado natural, elige un tono que se aproxime al color de las raíces recién teñidas y aplica el producto únicamente en las zonas donde el crecimiento sea más evidente. Hazlo sobre el cabello seco, siguiendo las instrucciones del envase y evitando aplicar demasiado producto de una sola vez.

Un consejo: protege la piel del rostro y deja secar el producto antes de tocar el cabello o vestirte, para reducir el riesgo de manchas.

Vitaminas para el pelo.F Freepik

2. Prueba un polvo retoca raíces para cubrir zonas específicas

Si necesitas disimular el crecimiento en una zona pequeña, como la raya central, las sienes o algunos cabellos blancos alrededor de la frente, los polvos cubre raíces pueden ofrecer mayor precisión que un spray.

Se aplican con una esponja o un pincel directamente sobre el cabello y permiten controlar mejor la cantidad de pigmento. Algunos también ayudan a crear la ilusión de mayor densidad en las áreas donde se transparenta el cuero cabelludo.

La clave es elegir un tono cercano al color que deseas mantener y difuminar el producto con suavidad para evitar que se forme una línea demasiado marcada. Es preferible comenzar con poca cantidad y añadir más solo si hace falta.

A diferencia de los tintes permanentes, los polvos retoca raíces son una solución cosmética temporal que generalmente se elimina con el champú.

3. Cambia la raya del cabello para disimular el crecimiento

Una raya perfectamente recta puede hacer que el contraste entre el cabello teñido y las raíces naturales resulte más evidente. Cambiar su posición es un truco sencillo que no requiere comprar ningún producto.

Si normalmente llevas la raya en medio, prueba una raya lateral o ligeramente desplazada. Otra alternativa es crear una separación en zigzag, que rompe visualmente la línea recta donde suele notarse el crecimiento.

Este recurso funciona especialmente bien cuando las raíces comienzan a aparecer en la parte superior de la cabeza. Además, modificar la raya puede aportar volumen y cambiar la apariencia del peinado sin necesidad de cortar ni teñir el cabello.

Para hacerlo, utiliza la punta de un peine y evita buscar una separación demasiado perfecta. Después, acomoda el cabello con los dedos para conseguir un acabado natural.

El corte bob es un corte elegante y pulido que nunca pasa de moda. GETTY IMAGES

4. Apuesta por ondas suaves para reducir el contraste

El cabello completamente liso y pegado a la cabeza puede hacer que la línea de crecimiento destaque más, sobre todo cuando existe una diferencia pronunciada entre el color natural y el tinte.

Las ondas suaves aportan textura y distribuyen visualmente el cabello en diferentes direcciones, lo que puede hacer que el contraste resulte menos evidente. No cubren las raíces por completo, pero ayudan a que el crecimiento se integre mejor en el conjunto del peinado.

Puedes crear ondas amplias con una plancha o tenaza, o utilizar métodos sin calor si prefieres evitar las herramientas térmicas. Lo importante es mantener un acabado flexible, sin rizos demasiado definidos si buscas un efecto natural.

Si utilizas herramientas de calor, aplica un protector térmico y ajusta la temperatura a las necesidades de tu cabello.

Las ondas de agua son ideales para un look elegante y sofisticado Pinterest

5. Lleva una trenza o un recogido con textura

Los peinados que mezclan mechones de distintas zonas del cabello pueden ayudar a disimular el crecimiento, especialmente cuando las raíces comienzan a contrastar con las puntas teñidas.

Una trenza francesa, una trenza de espiga o un recogido ligeramente despeinado distribuyen el cabello de forma diferente a una coleta tirante o un peinado completamente pulido. El resultado es una textura que puede hacer menos evidente la línea de crecimiento.

Si prefieres llevar el pelo recogido, opta por una coleta con volumen en la parte superior o un chongo relajado. También puedes dejar algunos mechones alrededor del rostro para suavizar el contorno.

Este truco es especialmente útil cuando no tienes a mano productos retoca raíces y necesitas resolver el peinado para una comida, una reunión o un evento.

6. Utiliza diademas, pañuelos o accesorios para cubrir el contorno

Cuando las raíces más visibles están alrededor de la frente y las sienes, los accesorios para el cabello pueden convertirse en una solución rápida.

Una diadema ancha, un pañuelo o una cinta colocada cerca de la línea del nacimiento del cabello puede cubrir parte del crecimiento y transformar el peinado al mismo tiempo. La elección del accesorio dependerá del estilo que quieras conseguir: una diadema lisa para un acabado discreto o un pañuelo estampado para añadir un detalle de color.

Este recurso también funciona en días en los que prefieres no utilizar sprays o polvos temporales. Sin embargo, si el crecimiento se concentra en la raya central o en la coronilla, un accesorio frontal quizá no sea suficiente para ocultarlo.

La idea es utilizarlo como parte del peinado, en lugar de intentar cubrir toda la cabeza.

Llevar el pañuelo como diadema es una de las formas más cool de rescatar este accesorio. Úsalo para recoger el cabello y darle un giro retro y sofisticado a cualquier look de otoño. Getty Images

¿Cada cuánto tiempo conviene retocar las raíces del cabello?

La frecuencia depende del tipo de coloración, de la velocidad de crecimiento del cabello y de cuánto contraste exista entre el tono natural y el teñido. En algunas personas, las raíces se hacen visibles pocas semanas después de la cita; en otras, la transición resulta menos evidente.

Si utilizas un tinte permanente para cubrir las canas, puedes consultar con tu colorista cuándo conviene realizar el siguiente retoque. Si llevas mechas, balayage o una técnica que conserva parte de la raíz natural, el crecimiento puede integrarse de forma más gradual.

También es importante evitar aplicar tinte permanente repetidamente sobre todo el largo cuando solo necesitas cubrir las raíces. La superposición de color puede alterar el tono y afectar el estado de las puntas. Para un retoque en casa, lo más prudente es seguir las instrucciones del producto y consultar con un profesional si necesitas corregir el color.

Los sprays, polvos y otros correctores temporales permiten ganar tiempo, pero no sustituyen una coloración profesional cuando buscas cambiar el tono de manera duradera.

Cómo hacer que el crecimiento de las raíces se note menos durante más tiempo

Además de utilizar trucos de peinado, puedes conversar con tu colorista sobre técnicas que hagan más gradual la transición entre la raíz natural y el cabello teñido.

Las mechas finas, el balayage o un efecto de raíz difuminada pueden reducir el contraste marcado que aparece con una coloración uniforme desde la raíz hasta las puntas. La técnica adecuada dependerá de tu color natural, el tono que llevas y el resultado que quieras conseguir.

También conviene utilizar productos formulados para cabello teñido y evitar lavados innecesariamente agresivos, ya que mantener el color de los largos puede ayudar a conservar una apariencia uniforme mientras crece la raíz.

Disimular el crecimiento entre tintes no exige cambiar por completo la rutina capilar. Con un producto temporal bien elegido, una raya diferente o un peinado con textura, puedes mantener el cabello arreglado hasta tu próxima cita en el salón.