¿Qué corte de cabello pedir en el salón? 7 estilos que dan volumen, movimiento y favorecen a cualquier edad

Cambiar de corte de cabello puede transformar por completo la manera en que llevamos nuestra melena, pero elegir el adecuado no siempre es sencillo. A veces queremos más volumen sin perder el largo; otras, buscamos un estilo que enmarque el rostro, facilite el peinado o nos permita renovar nuestra imagen sin un cambio radical.

La buena noticia es que no necesitas cortarte el pelo demasiado para notar una diferencia. Las capas estratégicas, los contornos que enmarcan el rostro y las formas que conservan una estructura definida pueden ayudar a que el cabello tenga más movimiento y una apariencia más abundante.

Antes de sentarte en la silla del estilista, conviene considerar tres aspectos: la densidad de tu cabello, su textura natural y cuánto tiempo estás dispuesta a dedicarle al peinado. Un corte que luce espectacular después de un brushing puede requerir más mantenimiento si tu melena es ondulada o si prefieres dejarla secar al aire.

Estos son siete estilos que puedes llevar como referencia a tu próxima cita en el salón.

Cortes de pelo antiedad Getty Images

1. Long bob: el corte a la altura de los hombros que nunca falla

El long bob, también conocido como lob, es una de las opciones más versátiles cuando buscas renovar tu imagen sin renunciar por completo al largo. Suele situarse entre la mandíbula y los hombros, aunque su longitud puede adaptarse a tus facciones y a la textura de tu cabello.

Su principal ventaja es que permite conservar una silueta definida. Si tienes el cabello fino, una versión con pocas capas y puntas compactas puede ayudar a que la melena se vea visualmente más densa. En cambio, si tu pelo es grueso, un estilista puede trabajar las puntas para controlar el volumen y evitar que el corte se vea demasiado pesado.

Puedes llevarlo completamente recto, con las puntas ligeramente inclinadas hacia dentro o con ondas suaves. También funciona con raya en medio o lateral, según el resultado que prefieras.

Qué pedir en el salón: un long bob a la altura de los hombros, con puntas definidas y capas discretas si tu cabello necesita movimiento.

El lob es el corte perfecto si buscas algo moderno, elegante y de bajo mantenimiento. GETTY IMAGES

2. Butterfly cut: capas largas para una melena con movimiento

El butterfly cut se caracteriza por combinar capas cortas alrededor del rostro con otras más largas que conservan buena parte del largo original. La diferencia entre ambas crea una silueta con movimiento y un efecto de melena abundante, especialmente cuando se peina con ondas o volumen en la raíz.

Es una opción interesante si te gusta llevar el cabello largo, pero sientes que ha perdido forma o se ve demasiado uniforme. Las capas delanteras pueden ayudar a enmarcar las facciones, mientras que las posteriores mantienen la sensación de longitud.

Sin embargo, hay un detalle importante: las capas muy marcadas pueden hacer que las puntas se vean menos densas en cabellos finos o con poca cantidad. Por eso, antes de pedir este corte, conviene explicar al estilista cuánto largo quieres conservar y si tu prioridad es ganar movimiento o mantener una apariencia compacta.

Qué pedir en el salón: capas que enmarquen el rostro y se integren con el largo, evitando adelgazar demasiado las puntas si tu cabello es fino.

Si te seduce el corte mariposa, consulta con un estilista. GETTY IMAGES

3. Clavicut: el corte a la clavícula que estiliza la melena

Como su nombre indica, el clavicut termina aproximadamente a la altura de la clavícula. Es una alternativa para quienes quieren un cambio visible, pero no se sienten preparadas para llevar el cabello corto.

Su longitud permite jugar con distintos acabados: puedes llevarlo liso, con ondas suaves, con raya lateral o con un ligero desfilado en la parte delantera. Además, suele resultar práctico para recoger el cabello en una coleta baja o sujetarlo parcialmente.

Si buscas movimiento, unas capas largas y sutiles pueden ayudar a evitar que el corte se vea rígido. En cabellos finos, conviene conservar una línea de puntas relativamente compacta para no perder sensación de densidad.

El clavicut también funciona como una opción de transición si estás dejando crecer un bob o si quieres retirar las puntas dañadas sin sacrificar demasiado largo.

Qué pedir en el salón: un corte a la clavícula con una base equilibrada y capas suaves adaptadas a tu textura natural.

Captada en las calles de Nueva York, Victoria Beckham nos dio las claves para usar el tono de la temporada. Getty Images

4. Capas largas: la opción para renovar el cabello sin perder el largo

Si llevas años con el cabello largo y no quieres cambiar demasiado, las capas pueden ser la solución. Bien distribuidas, ayudan a romper la uniformidad de la melena y permiten que el pelo se mueva con mayor naturalidad.

La clave está en la longitud y la cantidad de capas. En un cabello grueso, pueden ayudar a reducir el peso y facilitar el peinado. En uno fino, es preferible trabajar con capas más largas y discretas, porque un desfilado excesivo puede hacer que las puntas parezcan escasas.

También puedes pedir algunas capas delanteras para enmarcar el rostro sin modificar demasiado la parte posterior. Esta opción funciona especialmente bien si sueles llevar el pelo suelto y quieres que tenga una forma más definida.

Qué pedir en el salón: capas largas que comiencen a una altura favorecedora para tu rostro, manteniendo suficiente densidad en las puntas.

Kaia Gerber luce una melena con capas largas y un acabado pulido que ejemplifica la tendencia Liquid Layers, un corte diseñado para crear un movimiento ligero y natural que hace que el cabello parezca fluir como seda. Getty Images

5. Bob con textura: volumen y personalidad en un corte corto

El bob con textura es ideal si buscas una melena más corta, ligera y fácil de transformar con el peinado. Puede llevarse a la altura de la mandíbula o ligeramente por debajo, con puntas suaves y una estructura que acompañe el movimiento natural del cabello.

En una melena fina, un bob de base definida puede dar la impresión de mayor densidad. Si tu cabello es ondulado, una versión con textura puede potenciar su forma natural y evitar que el resultado se vea demasiado rígido.

No obstante, la textura no significa necesariamente añadir muchas capas. El corte debe adaptarse a la cantidad de cabello y a la manera en que se comporta al secarse. Un bob que necesita plancha todos los días quizá no sea la mejor elección si prefieres un mantenimiento sencillo.

Qué pedir en el salón: un bob a la altura de la mandíbula o un poco más abajo, con textura

suave y una forma que funcione con tu peinado habitual.

Atrévete a probar un estilo long bob Getty Images

6. Shag suave: capas que aportan movimiento al cabello ondulado

El shag es un corte caracterizado por las capas, el movimiento y una silueta menos estructurada. Su versión suave conserva la esencia del estilo, pero evita un contraste excesivo entre las capas superiores y las puntas.

Puede ser una buena alternativa para cabellos ondulados o con textura natural, ya que permite aprovechar el movimiento sin exigir un acabado perfectamente liso. Según la longitud, también puede incorporar un flequillo ligero o mechones que enmarquen el rostro.

Si tu cabello es fino, es importante evitar demasiadas capas cortas en la coronilla, pues podrían hacer que las puntas se vean menos abundantes. En cabellos gruesos, el estilista puede distribuir las capas para reducir peso y conseguir una forma más equilibrada.

El resultado depende mucho de la textura natural y de la técnica de corte, por lo que es útil llevar fotografías de referencia que muestren el estilo tanto de frente como de perfil.

Qué pedir en el salón: un shag suave con capas adaptadas a tu textura y sin perder demasiada densidad en las puntas.

Meg Ryan es un ícono del shag midi @megryan

7. Corte con flequillo cortina: un cambio sutil que enmarca el rostro

Si no quieres cambiar el largo de tu cabello, el flequillo cortina puede ser una manera sencilla de renovar tu imagen. Se lleva abierto en el centro o ligeramente desplazado, con mechones que se alargan hacia los laterales y se integran con el resto de la melena.

Su ventaja es que permite modificar el contorno del rostro sin comprometer todo el corte. Puede combinarse con un bob, un clavicut o capas largas, y su longitud se adapta según las facciones y la textura del cabello.

Antes de decidirte, considera cómo se comporta tu pelo en la frente. Si tiene remolinos pronunciados o una textura que tiende a encresparse, quizá necesites dedicar unos minutos al peinado. También puedes pedir una versión larga que llegue aproximadamente a los pómulos para facilitar la transición si decides dejarlo crecer.

Qué pedir en el salón: un flequillo cortina largo, abierto y conectado con las capas delanteras, adaptado a la forma en que cae naturalmente tu cabello.

Dakota Johnson es una de las celebridades exponentes insignia del flequillo Taylor Hill/ Getty Images

¿Qué corte pedir si tienes el cabello fino y

quieres más volumen?

Si tu prioridad es que el cabello se vea más abundante, no siempre necesitas añadir capas. En muchas melenas finas, una base compacta ayuda a conservar la densidad visual de las puntas. Por eso, un long bob, un bob clásico o un clavicut con pocas capas pueden ser opciones interesantes.

También puedes pedir un corte que facilite el volumen en la raíz sin adelgazar demasiado los largos. La forma final dependerá de si tu cabello es liso, ondulado, rizado o si ha perdido densidad con el tiempo.

Si, por el contrario, tienes mucho cabello y sientes que pesa demasiado, las capas estratégicas pueden ayudar a distribuir el volumen y aportar movimiento. La clave es que el estilista adapte la técnica a la cantidad de pelo y no utilice la misma fórmula para todas las texturas.

Cómo elegir un corte según la forma de tu rostro

La forma del rostro puede servir como orientación, pero no debería convertirse en una regla estricta. Las proporciones, la textura del cabello y tus preferencias personales son igual de importantes.

Si tienes el rostro redondo y quieres crear una silueta más alargada, puedes probar un long bob por debajo de la mandíbula o capas delanteras que aporten líneas verticales. Para un rostro alargado, un flequillo cortina o unas capas que generen movimiento a los lados pueden equilibrar visualmente las proporciones.

Si tu rostro es cuadrado, las ondas suaves y los mechones que enmarcan las facciones pueden aportar fluidez. En un rostro ovalado, suele haber mayor libertad para experimentar con diferentes largos y formas.

Más que elegir un corte porque supuestamente favorece a una única forma de rostro, lo importante es conversar con tu estilista sobre el efecto que buscas y observar cómo se comporta el cabello en su estado natural.

Qué decirle a tu estilista antes de cortar

Llegar con una fotografía de referencia es útil, pero también conviene explicar qué te gusta de ese corte. Puedes señalar si buscas más volumen en la raíz, movimiento en las puntas, un contorno que enmarque el rostro o un estilo que no necesite demasiado peinado.

También es importante aclarar cuánto largo estás dispuesta a perder y cuánto mantenimiento puedes asumir. Algunos cortes dependen de un brushing para mostrar su forma, mientras que otros están pensados para acompañar la textura natural.

Por último, pregunta qué cambios necesita el corte para funcionar con tu tipo de cabello. Una misma fotografía puede producir resultados distintos según la densidad, la forma de la cabeza y la caída natural de la melena.

El mejor corte es el que funciona con tu cabello y tu estilo de vida

El long bob, el butterfly cut, el clavicut, las capas largas, el bob con textura, el shag suave y el flequillo cortina ofrecen distintas maneras de renovar el cabello sin perseguir una única tendencia.

Si quieres volumen, movimiento o una forma más definida, el primer paso es identificar qué necesita realmente tu melena. A partir de ahí, puedes elegir un corte que se adapte a tu textura, respete el largo que deseas conservar y facilite tu rutina de peinado.

Antes de tu próxima cita, guarda una o dos fotografías de referencia y conversa con tu estilista sobre lo que quieres conseguir. Un buen corte no solo debe verse bien al salir del salón: también debe funcionar cuando vuelvas a peinarte en casa.

