PODEROZAZ! 2026: el encuentro que celebró el poder de las mujeres en los negocios

La Ciudad de México fue testigo de la segunda edición de PODEROZAZ! Business Power Edition, un encuentro creado por la agencia Inspire Collabs —liderada por la visionaria Gabriela Cuevas— que llegó para romper con los típicos discursos motivacionales y ofrecer herramientas reales para la vida y el trabajo.

Teniendo como escenario el emblemático Papalote Museo del Niño, este foro reunió a ejecutivas, emprendedoras y grandes líderes del país con un firme propósito: reconectar con el origen y priorizarse a sí mismas. Desde combatir el síndrome del impostor hasta sanar traumas heredados, las siete panelistas invitadas abrieron su corazón ante un auditorio lleno que las despidió con una merecida ovación.

El poder de la voz y las finanzas

Yulene Galera encendió los reflectores sobre la urgencia de tener más mujeres al mando y tomando decisiones en el sector financiero. A través de su proyecto Story Tell-Her, impulsa a las mujeres a comunicarse sin miedos. Su mensaje principal fue: “Si no cambias tu voz interior, la exterior no será libre”.

Tu nombre es tu mejor marca

Con una trayectoria en imagen personal, Regina Righi le recordó a las asistentes que antes de vender un producto, debemos saber vendernos a nosotras mismas. En sus palabras, “La marca personal es todo lo que decides asociar a tu nombre”, recordándonos que las grandes decisiones suelen basarse en la confianza que inspira el vendedor.

Redefiniendo la productividad

Por su parte, la empresaria y fundadora de Moor Spa, Ceci Valdés, cuestionó el ritmo de vida actual: “¿De verdad nos hace falta tiempo o nos sobran distracciones?”. Para Ceci, ser productiva no significa llenar la agenda de tareas, sino diseñar experiencias que de verdad aporten valor a nuestros días.

Los retos de la “mujer exitosa”

Otra de las conferencias esperadas vino de la mano de Karla Berman, quien puso sobre la mesa una realidad agridulce: aunque vivimos una era con un protagonismo femenino histórico, también enfrentamos una alarmante carga de tareas de cuidado (la mayor en 50 años), lo que frena el crecimiento profesional. Su consejo fue claro: equilibrar las necesidades propias en un contexto de tiempo único, sin buscar la perfección absoluta.

Balance integral y vulnerabilidad

Finalmente, el toque de armonía y bienestar corrió a cargo de

Diana Castellanos, Lully Olvera y Shulamit Graber. Las expertas profundizaron en la importancia de escuchar al cuerpo para poder crecer, conectar los talentos únicos con los negocios y, sobre todo, aprender a soltar la pesada máscara de la perfección para abrazar nuestra valiosa vulnerabilidad.

PODEROZAZ!: un espacio que inspira

Después de una primera edición que impactó a 300 mujeres y más de 300 mil personas a través de redes sociales, PODEROZAZ! regresó este 2026 con una propuesta renovada: cinco horas de inspiración, aprendizaje y conexión en las que las asistentes escucharon experiencias reales, accedieron a herramientas aplicables a sus proyectos y se vincularon con una comunidad de mujeres que está cambiando las reglas del juego.

Este foro no solo demostró que las mujeres mexicanas están listas para liderar el panorama actual, sino también dejó claro que el verdadero poder de los negocios comienza desde el bienestar interior. ¡No te pierdas la próxima edición!