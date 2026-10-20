El guardián del descanso en México cumple 100 años y lo celebra con premios espectaculares

Para muchas de nosotras, la infancia y los momentos más cálidos del hogar están ligados a la imagen de ese adorable oso que prometía noches llenas de paz. Ese compañero de los hogares mexicanos, Spring Air, cumple 100 años de ser el guardián de nuestros sueños y lo celebra en grande.

Y para festejarlo con todos, la marca —que hoy en día opera en la Planta Lerma, la planta de colchones más imponente de toda Latinoamérica— abrió las puertas de su fábrica para compartir el secreto detrás de un descanso reparador y revelar cómo planea consentir a las familias mexicanas en este aniversario tan especial, en el que revista Vanidades estuvo presente.

Innovación y cuidado: el secreto del verdadero “Beauty Sleep”

Más allá de la nostalgia, el descanso es el pilar fundamental de nuestra belleza, bienestar y rendimiento diario. Por ello, lo que comenzó como un clásico de la cultura popular ha evolucionado en una marca integral de descanso que no solo produce colchones de alta tecnología (como sus sistemas reguladores de temperatura), sino también sofisticadas líneas de almohadas híbridas y lavables, sábanas inteligentes y cubrecolchones.

Un detalle que nos encanta: es la única firma de descanso en el país avalada por el Colegio de Quiroprácticos de México, garantizando que tu postura y soporte estén perfectamente cuidados mientras tú solo te preocupas por renovar tu energía.

Y no solo eso, Spring Air fue pionera en introducir el Pillow Top en México y ha incorporado tecnologías como Cool Gel, látex, telas frías y Euro Top, en sistemas como Back Supporter, Performance, Comfort Flex, Four Seasons y Ortofoam.

La fábrica de sueños

La Planta Lerma tiene capacidad para fabricar hasta 10 mil colchones al día: casi siete cada minuto, distribuidos a lo largo de 24 horas. Detrás de esa cifra trabajan equipos de producción, investigación y desarrollo, ingeniería, diseño, tecnología y logística.

“Diez mil colchones al día representan nuestra capacidad industrial. Pero detrás de esa capacidad hay miles de historias humanas”. Claudio Cervantes, CMO de Spring Air.

100 días llenos de sorpresas

Porque un centenario no se cumple todos los días, la marca quiere agradecer la fidelidad de las mexicanas con una campaña sencillamente irresistible. A partir del 1 de noviembre arranca “100 años, 100 días, 100 premios”.

¿Qué se puede ganar? Espectaculares camionetas Chirey TIGGO 8 PHEV y cupones de Aeroméxico Vacations para que diseñes el viaje de tus sueños al destino que siempre has querido.

¿Cómo participar?

Es facilísimo: al adquirir un mínimo de $1,500 pesos en productos de la marca (ya sea renovando tu colchón o consintiéndote con almohadas nuevas), podrás registrar tu compra y ser parte de esta gran fiesta del descanso. Las bases completas estarán disponibles en su sitio oficial springair.com.mx

Ahora ya lo sabes: renovar tu habitación (o la de tus hijos) para tener el mejor descanso de sus vidas viene acompañado de celebraciones junto al osito más famoso de México. ¡Un siglo de noches perfectas!