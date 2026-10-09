TEST: Descubre tu “segundo signo” y qué energía zodiacal guía tu momento

Hay etapas en las que una versión de ti toma el mando. Quizá hoy estás más dispuesta a atreverte, a poner límites, a seguir tu intuición o a hacer las cosas a tu manera. Tu signo zodiacal no cambia, pero la energía con la que atraviesas cada momento, sí.

Pensando en estas transiciones tan naturales que todas vivimos, llega la colección Pandora Talisman Zodiac, junto a Tini como embajadora y protagonista. Se trata de doce charms del zodiaco diseñados para expresar tu identidad actual y celebrar esa confianza que estás construyendo. Cada pieza combina referencias astrológicas con frases en latín, que puedes llevar sola o en capas con otras piezas de la colección, una forma muy auténtica de portar la fuerza con la que decides conectar en el presente.

Puedes encontrarlos disponibles en tiendas físicas, ecommerce, Palacio de Hierro y Liverpool. Su precio va desde 1,629 MXN.