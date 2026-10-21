El príncipe Harry revela su mayor arrepentimiento sobre la última llamada que tuvo con Lady Di antes de su muerte

El príncipe Harry volvió a hablar de uno de los recuerdos más dolorosos de su infancia: la última llamada telefónica que tuvo con su madre, la princesa Diana, horas antes de que muriera en un accidente automovilístico en París, el 31 de agosto de 1997. Casi tres décadas después, el duque de Sussex reconoció que sigue pensando en aquella conversación y en lo que habría cambiado si hubiera sabido que sería la última vez que escucharía su voz.

En una entrevista, Harry habló sobre el duelo que ha vivido desde que perdió a su madre cuando tenía apenas 12 años. Al recordar aquella llamada, confesó que uno de sus mayores arrepentimientos es no haber prolongado la conversación con Diana.

¿Qué dijo el príncipe Harry sobre la última llamada con la princesa Diana?

Durante la entrevista, Harry recordó que, si hubiera sabido que aquella conversación sería la última con su madre, habría hablado con ella de otra manera. El príncipe explicó que, como cualquier niño de su edad, en ese momento solo quería volver a jugar con sus primos.

“Si hubiera sabido que era la última llamada con ella, qué diferente habría sido esa conversación”, reflexionó Harry. También reconoció el peso que esa memoria sigue teniendo para él y recordó que, cuando tenía 12 años, lo único que quería era salir a jugar.

La llamada ocurrió mientras Harry y su hermano mayor, el príncipe William, se encontraban en Balmoral, la residencia escocesa de la familia real. Diana llamó a sus hijos desde París, donde se encontraba durante los últimos días de su vida. Ninguno de los dos sabía que aquella sería su última conversación con ella.

El príncipe Harry y Lady Di Getty Images

La princesa Diana murió cuando Harry tenía 12 años

La princesa Diana murió el 31 de agosto de 1997, a los 36 años, tras un accidente automovilístico en París. En aquel momento, Harry tenía 12 años y William, 15. La pérdida marcó la infancia de ambos príncipes y se convirtió en una experiencia que Harry ha abordado públicamente en distintas etapas de su vida.

En la entrevista, el duque de Sussex reconoció que piensa en su madre casi todos los días. A veces se pregunta cómo sería el mundo si Diana siguiera viva y cómo habría sido su propia familia si ella hubiera podido conocer a sus nietos, Archie y Lilibet.

Harry también explicó que, en ocasiones, le hace preguntas a su madre mientras piensa en ella y

siente que recibe alguna respuesta. Describió esa conexión como una presencia emocional que continúa acompañándolo, incluso después de casi 30 años de su muerte.

Maquillaje de la princesa Diana Getty Images

Cómo la paternidad cambió la forma en que el príncipe Harry vive el duelo

Convertirse en padre también modificó la manera en que Harry comprende sus propias emociones. Durante la entrevista, recordó que, cuando su hijo Archie era pequeño, podía percibir inmediatamente si él llegaba a casa estresado. Esa experiencia lo llevó a prestar más atención a sus sentimientos y a la manera en que estos podían afectar a sus hijos.

El príncipe explicó que comenzó a aprovechar los trayectos de regreso a casa para tranquilizarse antes de pasar tiempo con Archie. Para él, aprender a reconocer sus emociones se convirtió en una parte importante de su experiencia como padre y de su proceso personal.

Harry también habló de cómo la terapia le ayudó a afrontar sentimientos que, durante aproximadamente dos décadas, había mantenido reprimidos. Ahora busca compartir su experiencia para que otras personas que atraviesan una pérdida puedan encontrar herramientas para procesar el duelo.

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El príncipe Harry busca transformar su experiencia en una ayuda para otros

Estas reflexiones forman parte de una conversación más amplia sobre el duelo y la resiliencia, temas que Harry aborda en su nueva MasterClass, Redefining Grief: Building Resilience Through Loss, desarrollada junto con la especialista en duelo Mary-Frances O’Connor.

El proyecto explora cómo las personas pueden aprender a vivir con la pérdida sin dejar que esta defina por completo su futuro. En su caso, hablar de la muerte de Diana también significa reconocer el impacto que tuvo en su infancia y la manera en que esa experiencia sigue influyendo en su vida adulta.

Aunque el tiempo ha pasado, el recuerdo de la princesa Diana continúa presente en la vida del duque de Sussex. Su testimonio sobre aquella última llamada revela que, para él, el duelo no se limita a recordar a su madre, sino que también implica convivir con las preguntas y las palabras que quedaron pendientes.