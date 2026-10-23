El príncipe William revela el programa de televisión que tiene obsesionados a Charlotte y Louis: Kate Middleton también es fanática

El príncipe de Gales compartió uno de los pasatiempos favoritos de su familia y reveló qué programa disfrutan juntos en casa. La princesa Charlotte y el príncipe Louis están fascinados con The Celebrity Traitors, una competencia de estrategia que también conquistó a Kate Middleton y al propio William.

Aunque sus compromisos oficiales ocupan buena parte de su agenda, el príncipe William también encuentra tiempo para disfrutar de los momentos cotidianos junto a su familia.

Durante una aparición en el programa británico The Graham Norton Show, el heredero al trono compartió un detalle sobre la vida en casa con Kate Middleton y sus tres hijos: el programa de televisión que se ha convertido en uno de los favoritos de todos.

Se trata de The Celebrity Traitors, la versión británica del popular concurso de estrategia y engaños en el que un grupo de celebridades debe descubrir quiénes son los traidores entre los participantes. William no solo confirmó que él y su esposa disfrutan de la producción, sino que reveló que sus hijos menores, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, están especialmente fascinados con ella.

“Me encanta, a la familia le encanta. Charlotte y Louis están obsesionados con él. Es muy buena televisión”, comentó el príncipe.

La princesa Charlottte en Wimbledon Karwai Tang/WireImage

¿Qué es The Celebrity Traitors, el programa favorito de Charlotte y Louis?

La producción que ha conquistado a los príncipes de Gales es un concurso de realidad de la BBC en el que varias celebridades participan en una competencia marcada por las alianzas, las sospechas y la estrategia. El objetivo es descubrir quiénes son los traidores que intentan sabotear al resto del grupo sin revelar su identidad.

En cada episodio, los participantes deben superar desafíos y analizar el comportamiento de sus compañeros para averiguar quién está jugando a sus espaldas. La tensión aumenta conforme avanza la competencia, pues una acusación equivocada puede cambiar el rumbo del juego.

La edición británica con celebridades ha reunido a figuras del entretenimiento como Ross Kemp, Bella Ramsey, Leigh-Anne Pinnock y Richard E. Grant, entre otros. Su combinación de misterio, competencia y personalidades conocidas ha convertido al programa en una de las producciones que mantienen en vilo a sus espectadores.

Para William, la experiencia se ha vuelto un entretenimiento familiar. Y, por lo que contó durante su entrevista, Charlotte, de 11 años, y Louis, de 8, son los seguidores más entusiastas de la casa.

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Kate Middleton también disfruta de las noches de televisión en familia

La confesión del príncipe William permite conocer una faceta cotidiana de la familia real británica. Lejos de los actos oficiales, los viajes y las responsabilidades institucionales, los príncipes de Gales también comparten actividades tan comunes como sentarse frente al televisor para seguir un programa.

William dejó claro que el entusiasmo por The Celebrity Traitors no pertenece únicamente a sus hijos: él mismo disfruta de la competencia y Kate Middleton también forma parte de esta afición familiar.

Aunque el príncipe no detalló cómo son esas noches frente a la pantalla ni con qué frecuencia ven el programa, sus palabras revelan un gusto compartido que reúne a la familia alrededor de una misma historia. En una casa con tres hijos de distintas edades, encontrar un entretenimiento que despierte el interés de varios integrantes puede convertirse en una forma sencilla de pasar tiempo juntos.

El príncipe George, el mayor de los hermanos, tiene 13 años y comenzó sus estudios en Eton en septiembre de 2026. William no especificó si su hijo mayor comparte la misma afición por el programa, por lo que la revelación se centró especialmente en Charlotte y Louis.

Principe Louis y princesa Charlotte Getty Images

La divertida anécdota del príncipe William con Ross Kemp

El entusiasmo de William por el programa también dio lugar a una anécdota con uno de sus participantes. Durante la entrevista con Graham Norton, el príncipe recordó un encuentro con el actor Ross Kemp, conocido por su trabajo en la televisión británica y participante de esta temporada de The Celebrity Traitors.

William contó que vio a Kemp el día después de la emisión del primer episodio y que sintió curiosidad por comprobar cómo reaccionaría al contacto físico. En tono de broma, explicó que intentó tocarlo de una manera apropiada para observar su respuesta y descubrió que el actor estaba bastante nervioso.

La historia tenía un contexto divertido: dentro del concurso, Kemp había mostrado desconfianza ante la posibilidad de ser eliminado mediante el contacto físico. William aprovechó esa actitud para bromear con él cuando se encontraron en persona.

El príncipe relató el momento con humor y dejó ver que no solo sigue el programa, sino que también presta atención a las reacciones y estrategias de sus participantes.

Las películas que el príncipe William elige para desconectar

Durante su conversación con Graham Norton, William también habló de sus gustos cinematográficos y de las películas que disfruta cuando quiere desconectar de sus responsabilidades.

El príncipe explicó que le gusta sumergirse en historias que lo hagan pensar y destacó su admiración por el director Christopher Nolan. Entre sus favoritas mencionó la trilogía de The Dark Knight, protagonizada por Batman, a la que describió como psicológicamente oscura y profunda.

William elogió la capacidad de Nolan para tomar conceptos complejos y convertirlos en historias entretenidas. Sus declaraciones muestran que, además de disfrutar de un concurso de estrategia junto a su familia, también se inclina por películas que combinan acción, misterio y reflexiones más profundas.

Para el heredero al trono, la música y el cine son dos de las formas en las que disfruta de su tiempo libre, una faceta que compartió durante su aparición televisiva.

Conoce todos los escándalos en torno a la vida del príncipe William Getty Images

Un vistazo a la vida cotidiana de los príncipes de Gales

Las declaraciones de William ofrecen una mirada cercana a los intereses de Charlotte y Louis, dos de los integrantes más jóvenes de la familia real británica. Aunque sus apariciones públicas suelen estar vinculadas con actos oficiales y eventos familiares, este tipo de detalles permite conocer algunos de sus gustos fuera de los compromisos reales.

En esta ocasión, el programa que ha despertado su curiosidad es The Celebrity Traitors, una competencia en la que observar, sospechar y descubrir quién dice la verdad forman parte del entretenimiento. Y, según el príncipe, la emoción no se queda en los niños: también ha conquistado a sus padres.

Así, entre las responsabilidades de la Corona y los proyectos personales de William, las noches de televisión aparecen como uno de esos pequeños espacios compartidos que forman parte de la vida familiar. Una afición que, por ahora, tiene a Charlotte y Louis completamente enganchados.