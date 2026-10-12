Kate Middleton y la princesa Charlotte: la curiosa regla que deben seguir cuando aparecen juntas en público

Cada aparición pública de Kate Middleton y la princesa Charlotte despierta interés por sus atuendos, sus gestos y la manera en que se acompañan. Además de compartir algunos rasgos y una estrecha relación familiar, madre e hija han desarrollado una forma muy particular de presentarse ante las cámaras: sus looks suelen compartir colores, detalles o referencias de estilo.

Sin embargo, detrás de esta coincidencia existe una diferencia importante. Aunque la familia real británica cuenta con normas de protocolo para sus compromisos oficiales, no hay evidencia de que Kate y Charlotte estén obligadas a vestir de manera coordinada cuando aparecen juntas. Se trata, más bien, de una elección de estilo que ha llamado la atención de los observadores de la realeza.

Princesa Charlotte, Kate Middleton y Carlos III Getty Images

La regla de estilo que comparten Kate Middleton y la princesa Charlotte

A lo largo de los años, Kate Middleton y su hija han protagonizado distintas apariciones con atuendos coordinados. En ocasiones, ambas han elegido prendas en tonalidades similares; en otras, los detalles de sus looks han creado una conexión visual sin necesidad de vestir exactamente igual.

Uno de los ejemplos más comentados ocurrió durante Trooping the Colour en junio de 2025, cuando ambas lucieron prendas en tonos azul aguamarina. La elección se sumó a otros momentos en los que madre e hija han compartido referencias cromáticas durante actos oficiales y celebraciones familiares.

Desde las celebraciones del cumpleaños oficial del soberano hasta la coronación de Carlos III. En estos eventos, la coordinación ha aparecido mediante colores, bordados y detalles que armonizan sus respectivos atuendos.

No obstante, no existe una norma pública que establezca que Kate Middleton deba vestir a juego con su hija. Por eso, más que una regla del protocolo, se trata de una fórmula de estilo que ambas han llevado en distintas ocasiones.

Atentas a la final masculina de Wimbledon, las princesas de Gales: Kate y su hija, Charlotte. Getty Images

¿Por qué Kate Middleton y Charlotte suelen vestir con colores similares?

La coordinación de vestuario es una práctica habitual en las apariciones públicas de madre e hija. Elegir una misma gama cromática permite crear una imagen armoniosa sin que las prendas sean idénticas.

En el caso de Kate y Charlotte, esta fórmula también permite adaptar el vestuario a sus respectivas edades y a la naturaleza de cada compromiso. Mientras la princesa de Gales suele optar por siluetas estructuradas y piezas clásicas, Charlotte aparece con vestidos, abrigos y accesorios acordes con su edad.

El resultado es una combinación que mantiene la individualidad de cada una, pero establece una conexión visual entre ambas. Esta elección se aprecia especialmente en eventos multitudinarios, celebraciones familiares y ceremonias de la monarquía británica.

Kate Middleton y Charlotte impactan con sus looks estilo Lady Di en Trooping the Colour Getty Images

Las apariciones públicas en las que Kate y Charlotte han coordinado sus looks

La elección de colores compartidos ha aparecido en diferentes momentos de la vida pública de ambas. Uno de los ejemplos más reconocibles es Trooping the Colour, la celebración anual del cumpleaños oficial del monarca británico, donde las apariciones de la familia real suelen generar una amplia atención mediática.

También se han observado coincidencias cromáticas en celebraciones navideñas y actos de especial relevancia para la monarquía. En la coronación de Carlos III, por ejemplo, Kate y Charlotte llevaron diseños con detalles ornamentales que armonizaban entre sí.

Estas elecciones no implican que siempre vistan de manera similar. En otras apariciones, madre e hija llevan colores y siluetas diferentes, de acuerdo con el evento y sus preferencias de estilo.

¿Qué normas de protocolo debe seguir la

princesa Charlotte en público?

Como integrante de la familia real británica, Charlotte participa desde pequeña en actos oficiales en los que aprende las formas de comportamiento y las tradiciones asociadas a sus responsabilidades públicas.

Entre las costumbres de la monarquía se encuentran los saludos formales y determinadas pautas de etiqueta en ceremonias. No obstante, estas tradiciones no deben confundirse con supuestas reglas sobre la ropa que debe llevar junto a su madre.

Kate Middleton y el príncipe William también han procurado equilibrar la preparación de sus hijos para la vida institucional con una infancia que incluya actividades familiares y experiencias cotidianas.

Por eso, aunque los atuendos coordinados de Kate y Charlotte se han convertido en una de las imágenes recurrentes de sus apariciones conjuntas, no hay fundamento para afirmar que exista una obligación de vestir a juego. La conexión entre sus looks responde a una elección de estilo que ha acompañado algunos de sus momentos públicos más destacados y que continúa despertando interés entre quienes siguen la moda de la realeza.