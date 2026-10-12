Kate Middleton y la princesa Charlotte sorprenden al viajar en el metro de Londres durante una inusual salida juntas

Kate Middleton y la princesa Charlotte protagonizaron una escena poco habitual fuera de los compromisos oficiales de la familia real británica. El pasado sábado 10 de octubre, la princesa de Gales y su hija de 11 años fueron vistas viajando en el transporte público de Londres, donde compartieron trayecto con otros pasajeros en una salida que llamó la atención por su carácter discreto.

La esposa del príncipe William y la pequeña princesa utilizaron la Elizabeth Line, una de las principales líneas ferroviarias de la capital británica, para desplazarse hasta la estación de Tottenham Court Road, en el centro de Londres. Aunque no se ha dado a conocer el motivo de su recorrido, la escena ofreció una imagen cotidiana de madre e hija lejos de las ceremonias y los actos institucionales que suelen marcar su agenda pública.

Según los testimonios recogidos por medios británicos, ambas se mostraron relajadas y conversaron brevemente con otros viajeros. La presencia de personal de seguridad pasó prácticamente inadvertida, mientras Kate acompañaba a Charlotte durante el trayecto.

Kate Middleton y la princesa Charlotte viajan juntas en la Elizabeth Line

La aparición sorprendió a los pasajeros porque no es habitual ver a integrantes de alto rango de la familia real británica utilizando el transporte público durante sus salidas privadas. Kate y Charlotte viajaron junto a otros londinenses y descendieron en Tottenham Court Road, una estación situada cerca de Oxford Street, el Soho y distintos espacios culturales de la ciudad.

De acuerdo con un testigo citado por un medio británico, la princesa Charlotte parecía asombrada por la experiencia. El mismo relato señaló que madre e hija hablaron con algunas personas que viajaban frente a ellas y que Kate tomó de la mano a su hija al salir del tren.

No se ha confirmado cuál era el destino de ambas ni qué actividad tenían prevista. Por ello, la atención se ha centrado en la propia escena: una salida madre e hija que contrasta con los desplazamientos oficiales en los que los miembros de la realeza suelen contar con una logística más visible.

Kate Middleton y la princesa Charlotte durante la procesión militar para conmemorar el 80.º aniversario del Día de la Victoria en Inglaterra. GETTY IMAGES

¿Cómo iban vestidas Kate Middleton y la princesa Charlotte para su salida en Londres?

El estilismo de ambas también llamó la atención durante el recorrido. Según los reportes publicados tras la aparición, Kate Middleton llevaba un conjunto en tono burdeos acompañado de zapatos de tacón marrones, una elección sobria que encaja con su habitual apuesta por prendas clásicas.

La princesa Charlotte llevaba medias azul marino y bailarinas, un calzado que aportaba comodidad para caminar por la ciudad. La elección de ambas mantuvo una línea discreta, apropiada para una salida que no formaba parte de un compromiso oficial anunciado por el palacio.

¿Es la primera vez que Kate Middleton utiliza el metro de Londres?

Antes de convertirse en princesa de Gales, Kate Middleton utilizaba el transporte público y, en 2013, llegó a comentar que echaba de menos viajar en metro. Años después, en mayo de 2023, ella y el príncipe William también sorprendieron a los pasajeros al utilizar la Elizabeth Line durante un recorrido relacionado con las celebraciones previas a la coronación del rey Carlos III.

La diferencia en esta ocasión es la compañía de la princesa Charlotte. Según los medios que informaron sobre la salida del 10 de octubre, podría tratarse de una de las primeras experiencias de la joven en el transporte público londinense, aunque este detalle no ha sido confirmado oficialmente.

Kate Middleton y la princesa Charlotte protagonizaron una escena en Wimbledon que recordó uno de los momentos más entrañables entre la princesa Diana y el entonces pequeño príncipe William. Getty Images

La Elizabeth Line, el transporte público que lleva el nombre de la reina Isabel II

La línea que utilizaron Kate Middleton y su hija también tiene un vínculo con la historia reciente

de la monarquía británica. La Elizabeth Line fue inaugurada oficialmente en mayo de 2022 y recibió su nombre en honor a la reina Isabel II. La monarca visitó la estación de Paddington antes de la apertura completa del servicio, durante las celebraciones de su Jubileo de Platino.

El recorrido de Kate y Charlotte por esta línea ferroviaria se convirtió así en una escena que conecta la vida cotidiana de Londres con una infraestructura asociada al legado de la anterior soberana.

Aunque se desconoce el motivo de su salida, la aparición permitió ver a la princesa de Gales compartiendo un momento cotidiano con su hija. Una imagen poco frecuente que volvió a situar a Kate Middleton y a la princesa Charlotte en el centro de la conversación sobre la familia real británica.