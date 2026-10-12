La dieta de Kate Middleton: así es el método de alimentación que sigue la princesa de Gales para cuidar su figura y su salud

La alimentación de Kate Middleton es uno de los aspectos de su estilo de vida que más curiosidad despierta. Desde que se convirtió en una de las figuras más observadas de la familia real británica, los hábitos de la princesa de Gales han sido objeto de numerosos reportes, especialmente aquellos relacionados con los alimentos que consume y la manera en que cuida su bienestar.

Sin embargo, hay una diferencia importante entre las versiones que circulan sobre la dieta de Kate Middleton y la información que ella misma ha confirmado.

Lo que sí ha compartido públicamente es un cambio en su relación con el alcohol durante su proceso de recuperación de salud. Esta declaración permite conocer una parte de sus decisiones personales sin atribuirle un régimen alimenticio que no ha confirmado.

Efecto Kate Middleton en la moda Getty Images

¿Qué dieta sigue Kate Middleton para cuidar su figura?

A lo largo de los años, distintos medios han publicado reportes sobre los hábitos alimenticios de Kate Middleton. Entre los alimentos que se le han atribuido se encuentran la avena, las frutas, las verduras y preparaciones caseras, además de platos como el curry y el pollo asado.

También se ha escrito sobre su supuesto gusto por los alimentos frescos, como el gazpacho y el tabulé. No obstante, estos detalles proceden principalmente de reportes periodísticos y no de un menú diario publicado por la princesa o por el Palacio de Kensington.

Por ello, no es posible establecer con certeza qué come Kate Middleton todos los días, cuántas comidas realiza o si sigue un plan nutricional diseñado para controlar su peso. Tampoco hay información pública suficiente para atribuir su apariencia física a una dieta determinada.

La distinción es relevante: conocer las preferencias alimenticias que se le atribuyen a una figura pública no equivale a confirmar que sigue un método específico para cuidar su figura.

Kate Middleton Getty Images

La verdad sobre la dieta Dukan que se relacionó con Kate Middleton

Uno de los rumores más conocidos sobre la alimentación de Kate Middleton surgió antes de su boda con el príncipe William, celebrada en abril de 2011. En aquel momento, diversos medios especularon que la entonces futura princesa había recurrido a la dieta Dukan para adelgazar.

Este método, creado por el médico francés Pierre Dukan, se caracteriza por dar prioridad a las proteínas durante determinadas fases y limitar algunos grupos de alimentos. El plan contempla distintas etapas y ha sido objeto de debate por su carácter restrictivo.

Sin embargo, la supuesta relación entre Kate Middleton y la dieta Dukan nunca quedó confirmada. De hecho, un análisis publicado por Harvard Health en 2011 señaló que los rumores sobre el uso de este método por parte de la futura princesa no estaban respaldados por pruebas concluyentes.

Por lo tanto, no sería correcto presentar la dieta Dukan como el método que Kate sigue actualmente para mantener su figura. Se trata de una versión difundida hace más de una década, no de un régimen confirmado por ella.

El cambio en la alimentación de Kate Middleton que sí confirmó públicamente

En marzo de 2026, Kate Middleton compartió un detalle concreto sobre sus hábitos durante una visita a una cervecería de Londres. Cuando le ofrecieron una cerveza, la princesa rechazó la bebida y explicó que, desde su diagnóstico de cáncer, había reducido considerablemente su consumo de alcohol.

La declaración se produjo después de que la princesa anunciara en enero de 2025 que su cáncer estaba en remisión. Su comentario permite confirmar un cambio en el consumo de alcohol, pero no demuestra que siga una dieta concreta ni que haya adoptado un plan alimenticio con objetivos de pérdida de peso.

La princesa no presentó este cambio como una fórmula para adelgazar, sino como una decisión personal relacionada con su experiencia de salud.

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¿Qué se sabe sobre el desayuno y los alimentos favoritos de Kate Middleton?

Las rutinas alimenticias de la princesa también han generado interés por los reportes sobre sus desayunos y preferencias gastronómicas. Algunas publicaciones han mencionado la avena, los batidos verdes, las frutas y las verduras entre los alimentos que supuestamente forman parte de su alimentación.

Otros artículos han destacado su interés por la cocina casera y por preparaciones de distintas tradiciones culinarias. Sin embargo, estos datos no constituyen un plan nutricional verificado y pueden variar según la fuente que los publique.

Hasta el momento, no hay un menú diario oficial que permita confirmar qué desayuna, qué come o qué cena Kate Middleton de manera habitual. Tampoco se ha hecho público un método alimenticio que pueda reproducirse como si fuera la fórmula personal de la princesa.

¿La alimentación de Kate Middleton es la clave para mantener su figura?

Aunque la alimentación forma parte del bienestar general, no hay evidencia pública que permita atribuir la figura de Kate Middleton a un alimento, una dieta o un método específico. Su rutina personal no debe interpretarse como una recomendación nutricional para otras personas.

Los reportes sobre sus preferencias alimenticias pueden ofrecer una aproximación a sus hábitos, pero no sustituyen la información de un profesional de la nutrición ni permiten

establecer las necesidades individuales de cada organismo.

En el caso de Kate Middleton, el dato más concreto y reciente sobre sus decisiones alimenticias es la reducción del consumo de alcohol que ella misma mencionó en 2026. Sobre una dieta para adelgazar o un método específico para mantener su figura, la información disponible no permite hacer una afirmación concluyente.