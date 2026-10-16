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Realeza

La princesa Leonor debuta en solitario en Oviedo: el acto especial que marcará los Premios Princesa de Asturias 2026

La princesa Leonor protagonizará un momento inédito en Oviedo al recibir por primera vez en solitario a los galardonados de los Premios Princesa de Asturias, una nueva etapa en su agenda pública.

Octubre 16, 2026 • 
Isamar Escobar
Princesa Leonor en Oviedo

La princesa Leonor protagonizó un momento inédito en Oviedo al recibir por primera vez en solitario a los galardonados de los Premios Princesa de Asturias, una nueva etapa en su agenda pública.

Getty Images

El próximo 23 de octubre, la princesa Leonor asumirá un nuevo compromiso durante la semana de los Premios Princesa de Asturias 2026. La heredera al trono recibirá por primera vez en solitario a los galardonados de esta edición, sin la compañía del rey Felipe VI, la reina Letizia ni la infanta Sofía. El encuentro tendrá lugar en el Hotel de la Reconquista, en Oviedo.

Este acto supone un nuevo paso en la agenda pública de Leonor, quien poco a poco ha comenzado a asumir compromisos propios dentro de la familia real española. Aunque ya ha participado en distintas ceremonias oficiales, esta recepción marcará una diferencia al situarla como anfitriona de los premiados.

"Princesa De Asturias" Awards 2025 - Ceremony

La princesa Leonor durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025, celebrada en el Teatro Campoamor de Oviedo, España, el 24 de octubre.

Getty Images

Leo Messi, Patti Smith y Studio Ghibli, entre los galardonados que conocerá Leonor

La edición de 2026 reunirá a personalidades destacadas de la cultura, la ciencia, las letras y el deporte. Entre los galardonados se encuentran el futbolista Leo Messi, la cantante y escritora Patti Smith, el estudio de animación Studio Ghibli y la astronauta Christina Koch.

La recepción permitirá a la princesa encontrarse con los premiados antes de la ceremonia oficial, que se celebrará el viernes 23 de octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo.

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La princesa Leonor y una nueva etapa en su vida pública

A sus 20 años, Leonor continúa incorporando nuevas responsabilidades a su agenda. Sus apariciones en solitario han despertado interés porque muestran una faceta distinta de la heredera, más allá de los actos que comparte habitualmente con sus padres y su hermana.

El encuentro con los galardonados también tendrá un significado especial dentro de una semana marcada por las actividades culturales y la ceremonia de entrega de los premios que llevan su nombre.

2025 Princess Of Asturias Awards Ceremony

La princesa Leonor asistió a la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias 2025 en Oviedo, una cita clave en su agenda institucional y en la que volvió a acaparar las miradas por su presencia y elegancia.

Getty Images

¿Cuándo serán los Premios Princesa de Asturias 2026?

La ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias tendrá lugar el viernes 23 de octubre de 2026 en el Teatro Campoamor de Oviedo. Antes de la gala, la ciudad acogerá encuentros con los galardonados y diversas actividades culturales organizadas por la Fundación Princesa de Asturias.

Princesa Leonor
Isamar Escobar
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