La reina Letizia sorprende en Finlandia al repetir un look de 2021

La elección de Letizia para la bienvenida oficial en Helsinki tuvo un claro aire de déjà vu. La reina volvió a utilizar el vestido que llevó el 25 de noviembre de 2021, durante el viaje de Estado de los reyes a Suecia.

Se trata de una creación diseñada en exclusiva por Nacho Aguayo para Pedro del Hierro. El vestido, en tono rosa empolvado, tiene cuello redondo, manga larga, cintura marcada y una falda midi con vuelo. Su detalle más característico son las aplicaciones florales de organza de seda en relieve, que crean un efecto tridimensional sobre la prenda.

En aquella ocasión, Letizia también apostó por complementos en tonos rosados, logrando un estilismo mucho más romántico que el que había llevado en otros actos de su viaje a Suecia.

La reina Letizia durante la ceremonia de bienvenida en Helsinki, donde recuperó un vestido rosa empolvado de Pedro del Hierro que estrenó en Suecia en 2021 y lo combinó con su abrigo rosa de Carolina Herrera. Completó el estilismo con zapatos destalonados y bolso en tono rosa. Foto: Carlos Alvarez/Getty Images. Getty Images

El abrigo de Carolina Herrera que se ha convertido en su compañero de viajes

Sobre el vestido, la reina volvió a llevar un abrigo rosa intenso de Carolina Herrera, otra pieza que estrenó precisamente durante aquel viaje a Suecia en 2021.

El diseño está confeccionado en una mezcla de lana y cashmere y destaca por sus amplias solapas y su silueta envolvente. Desde entonces, Letizia lo ha recuperado en otros viajes internacionales: volvió a llevarlo en Dinamarca en 2023 y en Países Bajos en 2024. Ahora, casi cinco años después de su estreno, la prenda vuelve a formar parte de su equipaje oficial en Finlandia.

Para la recepción en Helsinki, la reina decidió llevarlo sobre los hombros, dejando visible el vestido rosa empolvado que llevaba debajo.

La reina Letizia de España durante la ceremonia de bienvenida celebrada frente al Palacio Presidencial de Helsinki, Finlandia, el 6 de octubre de 2026, en el segundo día de la visita de Estado de los reyes de España a Finlandia. Getty Images

Letizia apuesta por un look completamente rosa en Finlandia

El estilismo quedó construido a partir de distintas tonalidades de rosa. Al vestido empolvado y el abrigo rosa intenso se sumaron unos zapatos destalonados de Magrit en rosa pálido y un bolso de mano a juego.

La elección cromática continuó también en las joyas. Letizia llevó sus pendientes Luzia de Gold & Roses, elaborados en oro rosa y diamantes, además de sus habituales anillos de Karen Hallam y Coreterno.El resultado fue un conjunto monocromático, pero con diferentes intensidades y texturas que evitaron que el rosa se viera plano.

La reina Letizia asiste a la ceremonia de bienvenida oficial en el Palacio Presidencial de Helsinki, durante el segundo día de la visita de Estado de los reyes de España a Finlandia, el 6 de octubre de 2026. Getty Images

Un vestido que vuelve a protagonizar un viaje de Estado

La decisión de repetir este diseño confirma una práctica cada vez más habitual en el armario de Letizia: recuperar prendas que ya han formado parte de momentos importantes de su agenda internacional. En lugar de reservar determinadas piezas para una sola aparición, la reina las incorpora nuevamente a nuevos escenarios y las combina con accesorios o prendas exteriores diferentes.

En Finlandia, el vestido de Pedro del Hierro volvió a adquirir protagonismo cinco años después de su estreno, acompañado además por un abrigo que comparte exactamente el mismo antecedente: Suecia 2021. La elección tuvo lugar durante la recepción oficial de los reyes Felipe VI y Letizia en el Palacio Presidencial de Helsinki, dentro de su primera visita de Estado a Finlandia, que se desarrolla del 5 al 7 de octubre de 2026.