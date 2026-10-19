Meghan Markle y el error de vestuario que la enfrentó con un diseñador cercano por Kate Middleton: “Me has avergonzado”

Mucho antes de convertirse en duquesa de Sussex, Meghan Markle comenzó a construir una relación cercana con algunos de los nombres más reconocidos de la moda. Uno de ellos fue el diseñador francés Roland Mouret, quien la ayudó a elegir prendas para sus primeros compromisos públicos cuando su relación con el príncipe Harry comenzaba a llamar la atención.

Sin embargo, un error relacionado con la devolución de unos vestidos habría provocado un desencuentro entre ambos. La historia salió a la luz en las memorias del diseñador, I Am Roland Mouret: The Butcher’s Boy Who Dressed the World, en las que recuerda cómo una gestión de su equipo terminó involucrando a la estilista de Kate Middleton y provocó el enfado de Meghan.

Según la versión de Mouret, el incidente no ocurrió por una disputa directa entre las dos mujeres, sino por una confusión dentro de su equipo que expuso un acuerdo de vestuario que Meghan quería mantener en privado.

Kate Middleton Getty Images

¿Por qué Meghan Markle se enfadó con Roland Mouret por un error relacionado con Kate Middleton?

El diseñador cuenta que, en 2016, cuando Meghan comenzaba su relación con Harry, le ofreció prestarle varios vestidos para sus próximos compromisos. La actriz aceptó la propuesta y Mouret pidió a su equipo que entregara las prendas en palacio, con instrucciones expresas de no hacer seguimiento ni comentar el acuerdo con otras personas.

El problema surgió cuando un integrante de su equipo contactó por error a la estilista de Kate Middleton en Kensington Palace para solicitar la devolución de los vestidos que Meghan tenía prestados. Según el relato del modista, el empleado intentaba agilizar la gestión, pero terminó revelando información que debía mantenerse discreta.

Mouret recuerda que Meghan lo llamó muy enfadada y le reprochó: "¡No te das cuenta de lo que has hecho! ¡Me has avergonzado!”. El diseñador asegura que se disculpó y le explicó que se trataba de un error cometido por alguien que desconocía la sensibilidad de la situación.

La respuesta que, según él, recibió de Meghan fue contundente: “Sabes que ahora ya nunca más podré llevar tu ropa”. La duquesa consideraba que el incidente había comprometido su deseo de mantener el acuerdo de vestuario en privado.

Roland Mouret, el diseñador francés reconocido por sus siluetas arquitectónicas y su dominio del corte, ha vestido a figuras como Meghan Markle y Kate Middleton. Su relación con la moda va más allá de la estética: cada prenda es una declaración de estructura, precisión y poder femenino. Getty Images

La decisión de Meghan Markle de dejar de llevar sus diseños

De acuerdo con las memorias de Mouret, el comentario de Meghan lo tomó por sorpresa. El diseñador afirma que no comprendió por qué el error debía terminar con su colaboración, aunque decidió respetar la decisión de la duquesa.

La relación entre ambos se había construido desde antes de que Meghan se incorporara oficialmente a la familia real británica. Se conocieron en 2015, durante la inauguración de Soho House en Estambul, y mantuvieron el contacto. Cuando ella comenzó a salir con Harry, Mouret quiso ayudarla a preparar su vestuario para los compromisos que vendrían con su nueva exposición pública.

El diseñador también recuerda que Meghan le habló con entusiasmo de su nueva relación y que, durante una conversación telefónica, le contó que había conocido a un británico encantador. Cuando él le preguntó a qué se dedicaba, ella respondió que era un príncipe.

Meghan Markle Getty Images

El mensaje de Roland Mouret que habría cambiado la relación con Meghan

La historia no terminó con aquel desencuentro. Mouret cuenta que, tiempo después, vio una fotografía de Meghan con una prenda que consideró una copia económica de uno de sus diseños. Decidió escribirle para intentar recuperar el contacto y le dijo que no entendía que dejara de utilizar sus creaciones para llevar una imitación.

Según su relato, Meghan respondió que debía ir a verlo. El intercambio habría abierto la puerta a una reconciliación entre ambos, aunque el diseñador no precisa todos los detalles de cómo retomaron su relación.

La duquesa volvió a llevar diseños de Mouret en distintas ocasiones, entre ellas un vestido azul marino que lució la víspera de su boda con el príncipe Harry, en mayo de 2018. También apareció con esa misma prenda en imágenes promocionales de su marca As ever difundidas en 2026.

Kate Middleton también ha llevado diseños de Roland Mouret

El diseñador francés no ha vestido únicamente a Meghan Markle. Kate Middleton también ha elegido creaciones de su firma en distintas apariciones públicas, incluida una asistencia a Wimbledon. Sin embargo, el episodio que Mouret relata en sus memorias no implica que la princesa de Gales hubiera intervenido directamente en el desencuentro.

La confusión se habría producido cuando un integrante del equipo del diseñador contactó a la estilista de Kate para solicitar la devolución de prendas prestadas a Meghan. No hay información que indique que Kate hubiera pedido esos vestidos o que conociera el intercambio.

Hasta ahora, el relato procede de las memorias de Roland Mouret. La prensa contactó al equipo de Meghan para solicitar comentarios, pero la cobertura publicada no incluye una respuesta de la duquesa. Por ello, los detalles de la conversación privada y la interpretación del incidente deben entenderse como la versión del diseñador.