Adiós corte recto: regresan las capas de los 2000 que hacen que tu pelo se vea más abundante

Durante varias temporadas, los cortes rectos y las cabelleras de líneas muy definidas dominaron las tendencias. Pero este otoño 2026 el pelo vuelve a recuperar movimiento y volumen con una tendencia que seguramente recordarás, las capas de inspiración dosmilera.

La diferencia está en que esta vez no regresan exactamente como las llevábamos hace dos décadas. Las capas actuales son más suaves, están mejor integradas y buscan crear movimiento sin que el cabello pierda su apariencia natural.

¿Por qué regresan las capas de los 2000?

Los cortes en capas vuelven a ganar protagonismo porque permiten modificar la forma de una melena sin tener que sacrificar demasiado largo. Al trabajar diferentes niveles de longitud, el cabello adquiere movimiento y puede conseguir una mayor sensación de volumen.

La tendencia también responde a un cambio en la forma de llevar el pelo: después de varias temporadas de cortes muy pulidos y rectos, las propuestas para otoño 2026 recuperan texturas naturales, capas y siluetas menos rígidas.

A través de los años, Jennifer Aniston ha experimentado con diferentes cortes de cabello, muchos de ellos se hicieron icónicos en la época de “Friends”. Getty Images

Las nuevas capas son más suaves

Si recuerdas las capas de principios de los 2000 como mechones muy marcados y diferencias evidentes entre cada nivel, la versión actual es mucho más discreta.

La idea es crear una transición gradual entre las diferentes capas para que el cabello conserve movimiento sin parecer excesivamente desfilado. Por eso, el estilista puede trabajar diferentes alturas dependiendo del largo, la textura y la cantidad de pelo.

Una de las versiones que está ganando protagonismo es Love Layers, una interpretación de las capas largas que aporta volumen en la raíz y ayuda a enmarcar el rostro sin perder longitud.

Corte en capas para el otoño Getty Images

¿Las capas realmente hacen que el pelo se vea más abundante?

Un corte no aumenta la cantidad real de cabello, lo que puede hacer es distribuir mejor el peso y crear movimiento para que la melena tenga una apariencia más voluminosa. Las capas bien colocadas pueden evitar que todo el peso se concentre en las puntas y ayudar a crear dimensión alrededor del rostro.

En cabellos finos, por ejemplo, las capas deben trabajarse con cuidado. Si se eliminan demasiadas capas o se adelgazan excesivamente las puntas, el resultado podría ser justo el contrario: una melena que se vea con menos densidad.

Corte bob castaño de Sarah Jessica Parker Getty Images

¿Cómo llevar las capas si tienes el pelo largo?

Una de las mejores formas de adoptar esta tendencia es mantener el largo y añadir capas largas.

Puedes pedir capas que comiencen alrededor del rostro y se integren progresivamente con el resto del cabello. Esto permite conservar una melena larga, pero darle movimiento y evitar que se vea completamente plana.

Las pasarelas de otoño-invierno 2026 mostraron precisamente diferentes versiones de melenas largas acompañadas de capas, demostrando que esta tendencia no exige cortar varios centímetros.

¿Y si tienes el pelo midi?

Las capas también funcionan con cortes a la altura de los hombros o ligeramente por debajo.

En este caso pueden aportar una silueta más dinámica y evitar que la melena tenga una forma demasiado rígida. Puedes combinarlas con ondas suaves para potenciar el movimiento o llevarlas lisas si prefieres un resultado más pulido.

5 cortes de pelo midi que toda mujer de 40 y 50 deben usar. Carlos Alvarez/Getty Images

Las capas también pueden favorecer el rostro

Una de las ventajas de personalizar este corte es que las capas pueden utilizarse para enmarcar las facciones.

Si tienes el rostro redondo, puedes llevar capas más largas que comiencen debajo de la mandíbula. Para un rostro alargado, unas capas que aporten volumen alrededor de los pómulos pueden ayudar a equilibrar visualmente las proporciones. En rostros cuadrados, las capas suaves pueden acompañar la mandíbula y crear una apariencia menos estructurada.

No existen reglas universales: la textura, densidad y forma natural del cabello también deben tenerse en cuenta antes de elegir dónde comenzará la primera capa.

¿Cómo pedir el corte en el salón?

En lugar de pedir simplemente “capas de los 2000”, lleva una fotografía de referencia y explica qué quieres conservar de tu cabello.

Si quieres mantener el largo, puedes pedir capas largas y suaves, movimiento alrededor del rostro y una transición gradual hacia las puntas. Si buscas más volumen, pregunta al estilista dónde conviene colocar las capas según la densidad de tu cabello.

También es importante decir cuánto tiempo estás dispuesta a dedicar al peinado. Algunas capas necesitan secado con cepillo o productos de volumen para conseguir el efecto de la fotografía, mientras que otras pueden adaptarse mejor a una rutina de bajo mantenimiento.

¿Qué tipo de cabello puede llevar capas?

Las capas pueden adaptarse a cabello lacio, ondulado y rizado, pero no se comportan de la misma manera en cada textura.

En una cabellera lacia, ayudan a crear movimiento y evitar una apariencia completamente plana. En cabello ondulado pueden potenciar la textura natural, mientras que en el cabello rizado deben colocarse considerando cómo se encoge el rizo cuando se seca.

Por eso, más que copiar exactamente el corte de una celebridad, lo importante es adaptar la estructura a tu propio cabello.

Cortes de pelo en tendencia para Navidad Getty Images

Adiós al cabello completamente recto

El regreso de las capas no significa que los cortes rectos hayan dejado de estar de moda. Sin embargo, sí confirma un cambio hacia melenas con más movimiento, textura y volumen para otoño 2026.

La buena noticia es que no necesitas hacer una transformación radical para probar la tendencia. Unas capas largas alrededor del rostro pueden ser suficientes para actualizar una melena y conseguir que se vea más ligera y dinámica.

Las capas de los 2000 regresan, pero esta vez con una versión mucho más natural: menos rígidas, más suaves y pensadas para darle movimiento a la melena sin sacrificar su largo.