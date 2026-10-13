Balayage, babylights o mechas ‘face framing’: qué técnica elegir para conseguir el efecto ‘butter yellow’

El universo de la coloración capilar ha encontrado en el rubio mantecoso (butter yellow) una de sus apuestas más sofisticadas de la temporada. Lejos de los rubios platinados o los contrastes cenizos excesivamente fríos, el butter yellow destaca por aportar calidez, luminosidad tridimensional y un aspecto saludable al cabello, convirtiéndose en el tono predilecto para suavizar las facciones y revitalizar la melena tras el verano.

Sin embargo, el éxito de este acabado no radica únicamente en la elección del matiz en el salón de belleza, sino en la técnica de aplicación. ¿Conviene optar por un balayage, unas sutiles babylights o un estratégico face framing?

Margot Robbie es una de las embajadoras naturales del rubio en Hollywood; sus estilismos frecuentemente combinan la técnica de ‘face framing’ para resaltar sus facciones de manera armónica. Getty Images

Las 3 técnicas clave para lograr el efecto butter yellow

1. Babylights: Para un efecto ultra natural y difuminado

Cómo funciona: Consiste en la aplicación de mechas extremadamente finas y delicadas desde la raíz hasta las puntas. Imita el aclarado natural que el sol produce en el cabello virgen, ideal para quienes buscan una transición suave sin marcas de crecimiento evidentes.

Ideal para: Cabellos finos que necesitan ganar dimensión visual y para quienes prefieren un mantenimiento bajo.

2. Balayage: Para profundidad y movimiento degradado

Cómo funciona: La técnica de barrido a mano alzada permite concentrar la mayor cantidad de luz en los medios y puntas, manteniendo una raíz más natural y fundida. Al aplicarlo en tonos butter yellow, aporta un contraste elegante sin perder la suavidad característica de la tendencia.

Ideal para: Melenas medianas o largas que buscan un acabado fluido, con movimiento y con un paso por el salón espaciado en el tiempo.

3. Face Framing (contouring capilar): Para iluminar y enmarcar la mirada

Cómo funciona: Se trata de aclarar únicamente los mechones frontales que rodean el rostro. Al aplicar los matices amarillos mantecosos justo alrededor de la cara, se consigue un efecto de “buena cara” inmediato, aportando luz directa a los ojos y pómulos.

Ideal para: Quienes desean transformar radicalmente su imagen sin comprometer la totalidad de su melena o para combinar como complemento de un balayage previo.