‘Butter yellow’ para pieles morenas: el rubio mantequilla que suaviza las facciones y devuelve la luminosidad

Encontrar el equilibrio perfecto entre una base castaña y destellos rubios sin perder la armonía con la tez cálida suele ser el mayor reto en el salón de belleza. Esta temporada, la respuesta es el ‘butter yellow’ (rubio mantequilla), una propuesta que abandona las tonalidades cenizas o grises para apostar por un matiz cremoso, dorado y lleno de luz que rejuvenece la mirada de manera inmediata.

A diferencia de las decoloraciones agresivas, este tono fusiona matices miel, vainilla y mantequilla sobre bases oscuras o avellana. El resultado es un contraste suave que aporta dimensión al cabello fino y devuelve el brillo a las melenas apagadas por los procesos químicos.

Beyoncé es la referente absoluta en llevar tonos mantequilla y miel cremoso sobre bases castañas, logrando un brillo radiante en la piel. Getty Images

Por qué el ‘butter yellow’ favorece tanto a las pieles morenas

Aporta calidez sin verse cobrizo: Al integrar tonos dorados cremosos, neutraliza el aspecto cetrino de la piel sin caer en los reflejos anaranjados no deseados.

Efecto marco de luz (face framing): Aplicado mediante técnicas como el balayage o luces alrededor del rostro, suaviza las líneas de la mandíbula y resalta los pómulos.

Bajo mantenimiento para castañas: No requiere aclarar la raíz por completo. Al trabajarse sobre una base castaña, el crecimiento se integra de manera orgánica sin crear líneas marcadas.

Jessica Alba muestra la versión más natural y delicada del matiz, combinándolo con un corte mediano en capas suaves. Getty Images

Cómo solicitarlo en el salón

Pide a tu colorista una técnica de micropuntos de luz (babylights) o balayage en tonos rubio dorado cremoso, evitando a toda costa los matices cenizos o platinados. Es clave que la base mantenga su profundidad natural en la raíz para que el matiz mantequilla ilumine únicamente de medios a puntas y alrededor del rostro.