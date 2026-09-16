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Belleza

Uñas ‘glazed matcha': 7 maneras de llevar este diseño que difumina las manchas en las manos

Con su fondo verde salvia pastel y un velo perlado de luz, este tono de transición equilibra la pigmentación de la piel y aporta una elegancia moderna.

Septiembre 15, 2026 • 
Marjorie Daphnis
Uñas glazed matcha

Este tono de transición equilibra la pigmentación de la piel y aporta una elegancia moderna.

Getty Images

El universo del nail art encuentra su matiz más refrescante en las uñas ‘glazed matcha'. Esta tendencia evoluciona del clásico efecto acristalado (glazed donut) al integrar la tonalidad verde salvia o té matcha con un polvo de cromo aperlado.

El secreto de su éxito va más allá de la estética: los pigmentos fríos y suaves del verde matcha neutralizan ópticamente las tonalidades rojas o hiper pigmentadas del dorso de la mano. Al sumarle el brillo multidimensional del acabado cromado, la luz se refleja de manera uniforme, logrando un efecto de manos rejuvenecidas, suaves e impecables.

7 formas de lucir las uñas ‘glazed matcha’

1. Monocromático perlado: La versión clásica. Uñas totalmente cubiertas con una base matcha suave y una capa superior de polvo cromado blanco o traslúcido.

2. Micro-french matcha: Una base nude o rosada lechosa con una línea ultra fina en el borde libre teñida de verde matcha aperlado. Ideal para uñas cortas.

3. Efecto ombré de té: Un degradado sutil que nace desde una base natural en la cutícula y se intensifica hacia el tono matcha brillante en las puntas.

4. Acabado terciopelo (matcha velvet): Mezcla el tono verde salvia con la técnica magnética de micro-destellos para crear una dimensión táctil y suntuosa.

5. Detalles botánicos en dorado: Base matcha acristalada decorada con trazos mínimos de pan de oro o líneas finas doradas en dos uñas de acento.

6. Matcha mismatched (combinación de acabados): Alterna uñas en acabado mate profundo con otras en acabado glazed para crear un contraste sofisticado.

7. Lúnula desnuda (negative space): Deja la medialuna de la raíz sin esmaltar y viste el resto de la uña con el velo matcha perlado, estilizando visualmente la longitud de los dedos.

Secreto de manicurista para un efecto rejuvenecedor

Para potenciar la luminosidad en la piel, pide a tu manicurista una base matcha pastel con subtono frío en lugar de tonos oliva u oscuros. Esto creará el contraste adecuado para disimular pequeñas venas o manchas de la edad de forma inmediata.

uñas manicura
Marjorie Daphnis
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