Uñas después de los 40: 6 colores de esmalte que hacen que tus manos se vean más jóvenes

Cuando buscamos una manicure que favorezca las manos después de los 40, el color puede hacer más de lo que imaginamos. No se trata de esconderlas ni de elegir únicamente tonos claros: la clave está en encontrar colores que aporten luz, contraste o una apariencia pulida. Y lo mejor es que las tendencias de 2026 tienen opciones mucho más interesantes.

Esta temporada, los tonos chocolate, burgundy, plum, oliva y los acabados translúcidos están entre los protagonistas de la belleza.

1. Chocolate espresso: el nuevo neutro elegante

El chocolate brown continúa fuerte en 2026 y es una alternativa sofisticada al negro. Vogue lo incluye entre los colores de uñas destacados del año, mientras que otras publicaciones de belleza lo relacionan con la estética otoñal.

En las manos, un marrón profundo y brillante crea un contraste bonito con la piel y hace que la manicure se vea intencional y cuidada. Para un efecto más actual, llévalo con acabado glossy.

2. Burgundy: el rojo que siempre funciona

El burgundy regresó con fuerza y este otoño aparece incluso combinado con marrones para conseguir una versión más sofisticada.

Su ventaja es que aporta intensidad sin llegar al contraste tan duro de un negro. En uñas cortas o medianas, un acabado crème y brillante puede hacer que las manos se vean elegantes y perfectamente arregladas.

3. Milky pearl: luz sin caer en el nude

Si prefieres una manicure discreta, el efecto milky sigue vigente. En 2026, incluso Penélope Cruz llevó una versión más cálida y rosada de esta tendencia en Venecia.

Una base translúcida, lechosa o ligeramente perlada refleja la luz y crea una apariencia limpia. Es de esos colores que funcionan especialmente bien cuando quieres que las manos se vean frescas y delicadas.

4. Plum apagado: sofisticación sin exceso

El dusty plum, una mezcla entre morado y tonos grisáceos, es otra de las apuestas de esta temporada. Su intensidad resulta interesante porque añade color sin ser estridente.

Es perfecto si quieres salir de los rojos tradicionales y llevar una manicure con un punto más editorial.

5. Verde oliva: el inesperado de 2026

El oliva también forma parte de la paleta otoñal y aparece entre las combinaciones que están marcando tendencia junto al burgundy y otros tonos profundos.

En las manos aporta contraste y personalidad. Para suavizarlo, elige un oliva ligeramente apagado y evita acabados demasiado mates.

6. Chrome suave: el detalle que ilumina

No necesitas una manicure metálica exagerada. En 2026, el chrome se está utilizando sobre colores conocidos como burgundy, chocolate y oliva para aportar dimensión y un brillo más moderno.

Una capa de chrome sutil puede ser justo ese pequeño detalle que hace que tus uñas después de los 40 se vean actuales, luminosas y sofisticadas.