La noche más rara de William y Kate: el programa de televisión que ven cuando nadie los está viendo

La vida de William y Kate Middleton está llena de compromisos oficiales, recepciones, viajes y eventos de etiqueta, pero cuando llega el momento de desconectarse, su plan favorito es mucho más sencillo de lo que podríamos imaginar. El príncipe de Gales tiene un gusto televisivo que lo acerca bastante más al resto de los mortales, disfrutar de un reality junto a su esposa.

La revelación aparece en el nuevo libro del biógrafo real Robert Hardman, que explora la vida pública y privada de la familia Windsor. En él se describe a William como menos tradicional que su padre, el rey Carlos III, y se revela cuál sería para él una noche perfecta en casa: sentarse junto a Kate frente al televisor para ver The Traitors.

¿Qué programa ven William y Kate?

Se trata de The Traitors, el exitoso reality británico en el que un grupo de concursantes debe descubrir quiénes entre ellos son los llamados “Traitors” antes de ser eliminados. El programa combina estrategia, alianzas, engaños y mucha tensión, una fórmula que aparentemente también ha conquistado al futuro rey de Inglaterra.

La versión británica comenzó en 2022 y está presentada por Claudia Winkleman. Su popularidad ha convertido al formato en uno de los grandes fenómenos de la televisión británica, además de inspirar versiones internacionales y una edición con celebridades.

Entre compromisos oficiales y eventos reales, William y Kate también tienen un plan mucho más cotidiano para desconectarse: disfrutar juntos de una noche de televisión en casa. Getty Images

Para William, una noche divertida no necesita ser demasiado royal

El detalle resulta especialmente curioso porque contrasta con la imagen más tradicional del rey Carlos III. Mientras Carlos es descrito como alguien que todavía disfruta de actividades como escribir cartas durante la noche, William parece preferir un plan mucho más relajado y contemporáneo.

De acuerdo con la información revelada por Hardman, el príncipe considera una noche divertida aquella en la que puede sentarse con Kate a ver The Traitors. Una escena bastante alejada de los grandes salones de Buckingham Palace y mucho más cercana a cualquier pareja que termina el día frente al televisor.

El príncipe William y Kate Middleton aparecen junto a sus tres hijos, George, Charlotte y Louis, durante una de las tradicionales apariciones de la familia real británica en el balcón del Palacio de Buckingham. Getty Images

William y Kate también tienen su lado de fans de los realities

La afición de la pareja por este tipo de programas no es completamente nueva. William incluso ha hablado públicamente sobre su gusto por The Traitors y por su versión de celebridades, demostrando que el entretenimiento televisivo también forma parte de su vida familiar.

Y el momento resulta especialmente llamativo ahora que George acaba de comenzar una nueva etapa en Eton College. Mientras el heredero de 13 años comienza a ganar independencia como interno, William y Kate continúan construyendo una vida familiar que, al menos puertas adentro, parece tener espacio para pequeños rituales tan cotidianos como elegir qué ver antes de dormir.

El príncipe George comienza a los 13 años su nueva etapa en Eton College, acompañado por sus padres, el príncipe William y Catherine, princesa de Gales. Getty Images

El detalle que hace que William parezca mucho más cercano

Quizá lo más curioso no sea que el príncipe vea televisión, sino qué elige para hacerlo. En lugar de imaginarlo con un documental histórico o una producción solemne sobre la monarquía, su plan ideal incluye conspiraciones, traiciones y concursantes intentando descubrir quién está mintiendo.

Al final, el futuro rey puede pasar buena parte de su vida siguiendo protocolos y representando a la Corona, pero cuando se trata de una noche tranquila con Kate, parece que William solo quiere sentarse en el sofá y averiguar quién es el Traitor.