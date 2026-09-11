Harry responde al rey Carlos III con hechos: así será su regreso al trabajo tras la polémica por su estatus

El príncipe Harry parece haber elegido la agenda como respuesta a la polémica que surgió después de que el rey Carlos III reafirmara públicamente que él y Meghan Markle no son miembros trabajadores de la Familia Real británica.

Apenas unos días después de que Buckingham Palace aclarara su estatus, Harry tiene por delante varias actividades relacionadas con las causas benéficas que ha apoyado durante años. Su regreso a Reino Unido, acompañado por Meghan y sus hijos, Archie y Lilibet, abre así una nueva etapa en la que continuará trabajando públicamente, aunque fuera de la estructura oficial de la Corona.

La diferencia es importante: sus próximos compromisos no serán considerados actos oficiales de la Familia Real, sino actividades realizadas de manera privada a través de las organizaciones con las que mantiene vínculos.

Todo parece indicar que el príncipe Harry no desistirá en sus intentos de reconciliación con Carlos III Getty Archivo

¿Qué dijo Carlos III sobre Harry y Meghan?

El pasado 7 de septiembre, el rey Carlos III autorizó la difusión de una carta enviada por el Lord Chamberlain a funcionarios gubernamentales, militares y representantes regionales para aclarar la posición de los duques de Sussex.

El documento confirmó que Harry y Meghan continúan siendo miembros no trabajadores de la Familia Real y que sus tratamientos de Su y Su Alteza Real permanecen en suspenso. También estableció que las actividades benéficas que realicen son asuntos personales y se desarrollan en calidad privada.

La decisión provocó sorpresa en el equipo de los Sussex, que habría recibido la información apenas alrededor de una hora antes de que la carta se hiciera pública. Una fuente cercana a la pareja cuestionó además la idea de que puedan ser considerados ciudadanos privados convencionales debido a su enorme exposición pública.

Harry tiene una agenda llena de compromisos benéficos

Lejos de desaparecer de la vida pública, Harry tiene varias actividades programadas durante las próximas semanas. Una de las primeras será su participación en los Invictus Spirit Awards, una nueva ceremonia vinculada con la Invictus Games Foundation, que tendrá lugar el 17 de septiembre.

Posteriormente viajará a Birmingham para participar en una actividad relacionada con el programa INSPIRE, iniciativa educativa de Invictus. El príncipe también jugará pickleball con veteranos y se reunirá con alrededor de 200 estudiantes como parte de esta agenda.

Harry también regresará a los WellChild Awards, una de las citas que forman parte de su agenda desde hace años. El duque de Sussex es patrono de la organización desde 2007 y ha asistido a la ceremonia en 15 ocasiones. Este año, el evento tendrá además un significado especial porque coincide con el vigésimo aniversario del programa WellChild Nurse.

El príncipe Harry en Nueva York Getty Images

Harry también viajará a Estados Unidos

Su regreso a Reino Unido tampoco significa que haya terminado con sus compromisos en Estados Unidos. Harry tiene previsto viajar a Nueva York el 22 y 23 de septiembre para participar nuevamente en la Clinton Global Initiative, en lo que será su segunda aparición en este encuentro después de su participación en 2024.



El movimiento confirma que Harry continúa manteniendo una agenda internacional a pesar de que su familia ahora pasa una temporada más prolongada en Reino Unido. Los Sussex conservan además su residencia en Montecito, California.

¿Harry está intentando demostrar que sigue siendo una figura pública?

Aunque Harry y Meghan ya no desempeñan funciones oficiales, su agenda demuestra que su papel público continúa siendo importante. La diferencia es que ahora sus actividades se realizan de manera independiente y no representan a la Corona.

De hecho, las próximas semanas podrían servir para marcar con mayor claridad esta nueva posición de Harry, seguirá apareciendo en eventos, apoyando organizaciones y participando en iniciativas internacionales, pero sin asumir funciones institucionales en nombre de su padre o de la Familia Real.

El príncipe Harry y Meghan Markle Karwai Tang/WireImage

El regreso a Reino Unido tampoco ha significado una reconciliación institucional con la Corona. Harry y Carlos III han hablado por teléfono desde la llegada de los Sussex al país, pero hasta ahora no se ha producido un encuentro cara a cara entre padre e hijo desde el regreso de la familia.

Harry parece tener clara su estrategia: seguir adelante con sus causas, mantener una agenda pública propia y dejar que sus compromisos hablen por él, incluso mientras continúa la discusión sobre cuál es exactamente su lugar dentro de la Familia Real británica.