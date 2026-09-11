Kate Middleton vuelve al hospital donde recibió tratamiento contra el cáncer: así fue su emotiva visita

Kate Middleton protagonizó este viernes 11 de septiembre una visita especialmente significativa al Royal Marsden de Londres, el hospital donde recibió tratamiento contra el cáncer. La princesa de Gales regresó al centro para reunirse con pacientes que actualmente atraviesan tratamientos oncológicos y con parte del personal que la acompañó durante su propia recuperación.

La visita tuvo un significado personal para Kate, quien en enero de 2025 reveló que se encontraba en remisión después de haber recibido tratamiento contra el cáncer. Desde entonces, la princesa ha retomado progresivamente su agenda pública y continúa vinculada al Royal Marsden como una de sus patronas conjuntas.

“Estoy muy agradecida”: el mensaje de Kate al hospital

Durante su visita, Kate aprovechó para agradecer personalmente al equipo médico que estuvo a su lado durante uno de los momentos más difíciles de su vida.

“Este es mi pequeño modo de poder devolver algo y decirles gracias”, expresó la princesa, quien recordó que recibió una atención extraordinaria y el apoyo de un equipo muy amplio durante su tratamiento.

Kate también habló de la importancia de recibir apoyo más allá del tratamiento médico. Para ella, elementos como la naturaleza, una buena alimentación y el acompañamiento emocional pueden marcar una diferencia importante durante la recuperación de los pacientes con cáncer.

Kate Middleton regresó al Royal Marsden, el hospital donde recibió tratamiento contra el cáncer, para reunirse con pacientes Getty Images

El reto de Kate que ayudará a otros pacientes con cáncer

La visita también estuvo relacionada con uno de los proyectos personales más importantes que Kate emprendió este año. En junio de 2026, la princesa completó en secreto el National Three Peaks Challenge, un reto que consiste en escalar las tres montañas más altas de Escocia, Inglaterra y Gales en un periodo de 24 horas.

Kate ascendió el Ben Nevis, el Scafell Pike y el Snowdon como parte de una iniciativa para recaudar fondos para The Royal Marsden Cancer Charity y llamar la atención sobre la importancia de una recuperación integral después del cáncer.

La cantidad exacta de dinero recaudada todavía no se ha hecho pública, pero los fondos servirán para apoyar la creación de un nuevo Centro de Bienestar y Recuperación Integral dentro del Royal Marsden.

Kate Middleton se reunió con especialistas del Royal Marsden durante su regreso al hospital donde recibió tratamiento contra el cáncer. La princesa conoció cómo los fondos recaudados con su National Three Peaks Challenge ayudarán a mejorar el bienestar y la recuperación de pacientes oncológicos. Getty Images

¿Qué tendrá el nuevo centro del Royal Marsden?

Durante su recorrido, Kate conoció el espacio donde se construirá el nuevo centro y escuchó cómo funcionará este modelo de atención. La propuesta busca complementar el tratamiento médico con apoyo físico, emocional, espiritual y social.

La princesa destacó que el proyecto podría tener un impacto importante no solamente en quienes enfrentan un diagnóstico de cáncer, sino también en sus familias. La iniciativa conecta directamente con la experiencia personal de Kate, quien ha hablado anteriormente sobre lo complejo que puede ser el proceso de recuperación incluso después de terminar el tratamiento.

Kate Middleton se reunió con especialistas del Royal Marsden durante su regreso al hospital donde recibió tratamiento contra el cáncer. Getty Images

Kate Middleton y su regreso a la vida pública

Desde que anunció su diagnóstico en marzo de 2024, Kate ha ido recuperando gradualmente su presencia pública. En enero de 2025 comunicó que estaba en remisión durante una visita precisamente al Royal Marsden, donde agradeció al personal que la había acompañado durante su tratamiento. Ahora, su regreso al mismo hospital adquiere un significado diferente: esta vez no acudió como paciente, sino como patrona de la institución y para apoyar directamente a quienes actualmente atraviesan la enfermedad.

Para la ocasión, Kate eligió un vestido verde de largo al tobillo y zapatos negros tipo slingback, un estilismo elegante y sobrio para una visita que tuvo un componente profundamente personal.

La princesa de Gales continúa así transformando una experiencia difícil de su vida en una plataforma para apoyar a otros pacientes, con especial atención a una idea que ha cobrado importancia en su propia recuperación: el bienestar no termina cuando acaba el tratamiento médico.