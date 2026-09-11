Apple lo cambia todo: así es el primer iPhone plegable que llega en 2026.

Después de años de rumores, Apple finalmente se animó a dar el paso que muchos esperaban: el primer iPhone plegable ya es una realidad. El nuevo iPhone Duo llega en 2026 con una propuesta que cambia por completo la manera en la que imaginamos uno de los accesorios que más usamos todos los días: el teléfono.

sí, sigue siendo un iPhone, pero al abrirlo la experiencia es otra. Apple apuesta por un diseño que busca combinar la comodidad de llevar un celular en la bolsa con una pantalla mucho más amplia cuando realmente la necesitas.

El iPhone que se abre y cambia de tamaño

A primera vista, el iPhone Duo cerrado tiene un formato compacto, similar al de un pequeño libro o pasaporte. Pero basta con desplegarlo para descubrir una pantalla interior de 7.6 pulgadas, mientras que la pantalla exterior mide 5.4 pulgadas.

La gracia está justamente ahí: puedes utilizarlo cerrado para las tareas cotidianas y abrirlo cuando quieres más espacio para ver una serie, revisar fotografías, trabajar o hacer varias cosas a la vez.

El diseño también busca mantener una apariencia elegante y delgada, con una construcción en titanio y una bisagra desarrollada por Apple. Es, en pocas palabras, un iPhone pensado para quienes quieren tecnología de última generación, pero también se fijan en cómo se ve y cómo se siente al llevarlo.

Una pantalla grande para hacer más

El nuevo plegable incorpora el chip A20 Pro y llega con opciones de almacenamiento de hasta 2 TB. Pero uno de los detalles que más llama la atención es su compatibilidad con Apple Pencil, una característica que abre nuevas posibilidades para tomar notas, hacer anotaciones o trabajar directamente sobre su pantalla.

También hay diferencias importantes frente a los modelos Pro. El iPhone Duo utiliza Touch ID en lugar de Face ID y no cuenta con un teleobjetivo dedicado.

Es una apuesta interesante de Apple: no se trata simplemente de hacer un iPhone que se doble, sino de crear una experiencia distinta alrededor de una pantalla que puede crecer cuando la necesitas.

¿Cuánto cuesta el iPhone plegable?

Aquí viene la parte menos amable. El iPhone Duo tiene un precio inicial de 1,999 dólares en Estados Unidos. Los pedidos anticipados comenzarán el 12 de octubre de 2026 y el dispositivo llegará oficialmente a las tiendas el 23 de octubre.

Con este lanzamiento, Apple entra finalmente a una categoría que otras compañías ya habían explorado durante años. Lo más interesante es que el iPhone plegable no solo cambia de forma; también marca una nueva etapa para Apple.