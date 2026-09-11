¿De qué murió la princesa Astrid de Noruega? Esto sabemos de su deceso a los 94 años

La princesa Astrid de Noruega murió este viernes 11 de septiembre de 2026 a los 94 años, según confirmó la Casa Real noruega. Su fallecimiento ocurrió apenas dos días después de su última aparición pública, durante el funeral de Estado de su hermano, el rey Harald V, celebrado en Oslo.

La noticia fue comunicada por el Palacio Real, que señaló que el rey Haakon VIII recibió con gran pesar la noticia del fallecimiento de su tía. Las banderas del Palacio Real fueron colocadas a media asta en señal de duelo.

¿De qué murió la princesa Astrid?

Hasta el momento, la Casa Real noruega no ha informado oficialmente la causa exacta de muerte de la princesa Astrid. Sin embargo, la royal atravesaba desde hacía meses una delicada situación de salud y había sido hospitalizada en varias ocasiones durante 2026.

En marzo fue ingresada debido a una neumonía y, posteriormente, en mayo volvió al hospital por insuficiencia cardíaca. Durante aquella hospitalización recibió la implantación de un marcapasos temporal. En julio, la Casa Real informó que Astrid estaba recibiendo atención y seguimiento médico, aunque no ofreció detalles adicionales sobre su evolución.

Por ello, aunque sus problemas de salud eran conocidos públicamente, no es correcto afirmar que la princesa murió específicamente por neumonía o insuficiencia cardíaca, ya que la institución no ha establecido públicamente una causa de muerte.

La princesa Astrid de Noruega, quien murió a los 94 años, fue durante décadas una figura fundamental para la Familia Real. Tras la muerte de su madre, la princesa Märtha, asumió importantes funciones de representación junto a su padre, el rey Olav V. Getty Images

Su última aparición fue en el funeral del rey Harald

La última vez que Astrid apareció públicamente fue el pasado 9 de septiembre, durante el funeral de Estado del rey Harald V en la Catedral de Oslo.

La princesa, que se desplazaba en silla de ruedas debido a su estado de salud, logró acompañar a la familia real durante la ceremonia. No participó en el cortejo que trasladó el féretro debido a sus condiciones físicas, pero estuvo presente tanto en la catedral como en la ceremonia posterior en la fortaleza de Akershus.

Su presencia tuvo además un significado especial, Harald había muerto el 28 de agosto, por lo que Astrid falleció solo dos semanas después de su hermano menor y apenas 48 horas después de haberlo despedido públicamente.

Astrid fue una figura clave para la Familia Real noruega

Aunque no llegó a ocupar el trono, la princesa Astrid tuvo durante décadas un papel fundamental dentro de la monarquía noruega. Cuando tenía apenas 22 años, su madre, la princesa heredera Märtha, murió y Astrid asumió las funciones de primera dama de Noruega mientras su padre, el entonces rey Olav V, estaba al frente de la Corona.

Durante años acompañó a su padre en compromisos oficiales dentro y fuera del país y posteriormente continuó representando a la Casa Real en diferentes actos. También fue reconocida por su compromiso con causas relacionadas con personas vulnerables y la inclusión social.

La princesa Astrid de Noruega junto a la reina Sonja, el príncipe Haakon Magnus y la princesa heredera Mette-Marit durante la inauguración de la exposición “Royal Photographers” en Oslo en febrero de 2024. Esta fue una de las apariciones públicas de Astrid antes de su fallecimiento a los 94 años el 11 de septiembre de 2026. Getty Images

El mensaje del rey Haakon VIII tras su muerte

El nuevo rey Haakon VIII, sobrino de Astrid, destacó el papel que su tía desempeñó durante décadas dentro de la Familia Real. La describió como una mujer cálida, comprometida y leal, además de recordar que fue un importante apoyo para su padre, el rey Harald, y para el resto de la familia.

“Su fallecimiento es una gran pérdida para nosotros”, expresó el monarca en el comunicado difundido tras conocerse la noticia.

La familia de Astrid también compartió un mensaje en el que agradeció los años de amor, sabiduría, humor y dedicación de la princesa, tanto hacia sus cinco hijos como hacia otros integrantes de la familia real.

El rey Haakon VIII y la princesa Ingrid Alexandra de Noruega durante la ceremonia de juramento de lealtad celebrada en el Parlamento de Noruega, en Oslo, el 1 de septiembre de 2026. El nuevo monarca realizó el juramento solemne de gobernar Noruega de acuerdo con la Constitución, días después de ascender al trono tras la muerte de su padre, el rey Harald V, a los 89 años. Getty Images

Una semana marcada por la pérdida para la monarquía noruega

La muerte de Astrid ocurre en un momento especialmente delicado para la Casa Real noruega. El país acaba de despedir al rey Harald V y atraviesa una transición de reinado con Haakon VIII al frente de la Corona.

Con el fallecimiento de Astrid, desaparece además la última hija superviviente del rey Olav V y la princesa Märtha, cerrando una generación fundamental de la familia real noruega.

Por ahora, la fecha del funeral de la princesa Astrid todavía no ha sido anunciada. La Casa Real deberá comunicar próximamente los detalles de las ceremonias con las que Noruega despedirá a una de sus figuras reales más longevas y queridas.