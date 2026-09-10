Harry podría viajar solo a Estados Unidos: el motivo detrás de su próximo viaje

El regreso del príncipe Harry a Reino Unido junto a Meghan Markle, Archie y Lilibet no significa que haya cortado sus vínculos con Estados Unidos. La familia se instaló nuevamente en territorio británico a finales de agosto, pero mantiene su residencia de Montecito, California, por lo que el duque de Sussex podría continuar viajando entre ambos países.

Ahora, una nueva posibilidad ha puesto el foco sobre sus próximos movimientos, Harry podría realizar un viaje en solitario a Estados Unidos, apenas unas semanas después de haber regresado a Reino Unido con su familia. La posibilidad está relacionada con los compromisos que mantiene al otro lado del Atlántico y con la vida profesional que construyó desde su salida de la Familia Real.

Esto es lo que harían el príncipe Harry y Meghan Markle para renovar su imagen Getty Images

¿Por qué Harry viajaría solo?

El posible viaje tendría sentido por los proyectos que Harry mantiene en Estados Unidos. Desde que dejó sus funciones como miembro activo de la Familia Real en 2020, el príncipe ha desarrollado allí buena parte de sus actividades profesionales, comerciales y filantrópicas.

Además, Harry fue visto recientemente trabajando en Tower Bridge Studios, en Londres, donde pasó varias horas el 4 de septiembre. El proyecto en el que estaba involucrado no ha sido revelado, aunque el estudio confirmó que la reserva había sido realizada por una productora independiente.

Esta aparición alimentó las especulaciones sobre una nueva etapa profesional para el duque de Sussex justo cuando su familia comienza a adaptarse a su nueva vida en Reino Unido.

Harry y Meghan no han abandonado su vida en California

A pesar de su regreso a Reino Unido, Harry y Meghan no han cerrado definitivamente su capítulo estadounidense. La pareja conserva su residencia en Montecito y, de acuerdo con la información disponible, su intención es mantener ambos vínculos mientras establecen una base más permanente en Reino Unido.

Para sus hijos, Archie y Lilibet, el cambio ya es más significativo. Los pequeños comenzaron el nuevo curso escolar en Reino Unido, en lo que representa su primera experiencia educativa en el país después de haber pasado prácticamente toda su infancia en California.

Actualmente Archie y Liliber viven en Montecito, California, lejos de la Familia Real @meghan

El regreso de Harry a Estados Unidos tendría otra lectura

Un eventual viaje de Harry a Estados Unidos también demostraría que su regreso a Reino Unido no representa una ruptura con la vida que construyó durante los últimos seis años. Al contrario, el duque parece estar intentando mantener sus dos mundos, la nueva etapa familiar en Reino Unido y los proyectos que desarrolló desde California.

Además, Harry y Meghan ya dejaron claro que su regreso no implica una vuelta a sus funciones como royals trabajadores. El pasado 7 de septiembre, el rey Carlos III confirmó que ambos continúan como miembros no trabajadores de la Familia Real y que sus actividades comerciales y filantrópicas se desarrollan de manera independiente.

Por ahora, el posible viaje de Harry a Estados Unidos permanece como una posibilidad y no como un desplazamiento confirmado. Sin embargo, después de seis años viviendo en California, parece que el príncipe todavía tiene asuntos pendientes al otro lado del Atlántico.