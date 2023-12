¿Cuál es la fobia del príncipe Harry y cómo se relaciona con el hobby de Archie?

El pasado 15 de noviembre, Meghan Markle acudió como moderadora a una mesa redonda organizada por el gigante de streaming Netflix y fue ahí donde reveló la curiosa afición de su hijo mayor Archie, la cual tiene que ver con uno de los miedos más grandes del príncipe Harry.

En la reunión, en la que también participó el fotógrafo Misan Harriman y el actor David Oyelowo, la duquesa de Sussex confesó que su primogénito es fanático de la fotografía y que fue justaente Harriman quien ha instruido al pequeño en sus primeros pasos en esta rama del arte visual, despertando en el pequeño el deseo de poseer una cámara Leica profesional.

Sin embargo, la pasión que el príncipe Archie ha demostrado por la fotografía, a sus cortos cinco años de edad, no han bastado para convencer a su madre de que le regale la Leica que tanto desea, ni siquiera como regalo de Navidad, probablemente por la gran aversión que Harry tiene hacia los flashes y ruidos de obturadores.

El duque de Sussex podría no aprobar el nuevo hobby de su hijo Archie

¿Por qué el duque de Sussex le tiene miedo a las cámaras?

Como bien es sabido, a partir de ficciones como The Crown o las memorias escritas por el mismo Harry de Sussex, el hijo menor del rey Carlos III no tolera a las cámaras, debido a que toda su vida ha vivido bajo el acecho de dichos artefactos de registro.

Así mismo, el duque ha confesado, en un documental salido a la luz en 2021, que escuchar los clics de las cámaras lo alteran, ya que este estos le evocan a la muerte de su madre, quien, según la versión oficial de los hechos, murió tras emprender la huída de un par de paparazzis .

“El clic de las cámaras y el flash de las cámaras me hacen hervir la sangre. Me hace enojar. Me recuerda lo que le pasó a mi madre, lo que experimenté cuando era niño”, evocan a la muerte de su madreha dicho Harry para justificar su “hostilidad” con la prensa.

El príncipe Harry ha hecho explícito su rechazo a los paparazzis Chris Jackson/Getty Images for Invictus Games

Igualmente, como se observa en el capítulo 9 de la última temporada de “The Crown”, titulado “La calle Hope” y cómo pudo haber sucedido en la realidad, los retratos tomados en incógnito le han traído muchos problemas al duque, ya que su comportamiento problemático muchas veces ha sido evidenciado a partir de fotografías.

Por último, cabe destacar que el rechazo que el papá de Archie siente por las cámaras es tan del dominio público que incluso los paparazzis han intentado provocar al royal para poder captar una de sus imágenes más enfurecidas, lo que resulta una justificación muy válida al hecho de que no esté de acuerdo en el nuevo hobby de su pequeño hijo.