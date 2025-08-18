La tragedia de la hija mayor del rey de Tailandia: empeora tras dos años sin despertar

La princesa Bajrakitiyabha, hija del rey de Tailandia, es una de las figuras más respetadas dentro de la familia real de Tailandia. Reconocida por la impecable formación académica y su labor en el ámbito político, ha llamado la atención de los titulares, desafortunadamente, no por una noticia alegre. Luego de 32 meses en los que la princesa ha estado conectada a un respirador tratando de luchar por su vida, la Casa Real informó que su estado de salud se ha agravado luego de que la princesa desarrollara una infección sanguínea que amenaza con poner en peligro su delicado estado.

Un nuevo colapso que alarma a Tailandia

El 14 de diciembre de 2022, la princesa salía a dar una caminata con sus perros en el parque nacional de Kaho Yai cuando sufrió un ataque al corazón a sus 44 años. El hospital en el que fue enviada, el Rey Chulalongkorn de Bangkok, ha sido su hogar durante 32 meses, hoy luego de casi tres años, la familia real por fin ha salido a dar una actualización sobre su situación de salud.

En el comunicado oficial, se comparte que desde el pasado 9 d agosto la princesa comenzó a recibir un tratamiento especial, pues una infección que padecía había empeorado y ahora se alojaba en su torrente sanguíneo. En el documento se puede leer que la los médicos han suministrado varios “antibióticos y medicamentos para estabilizar su presión arterial”, asegurando que todo el equipo médico monitorear de cerca la delicada situación de la princesa.

El pueblo tailandés ha demostrado constantes muestras de apoyo y oración por la salud de la princesa Bajrakitiyabha. SOPA Images/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

El impacto de la situación en el país

Con este, sumarían comunicados en los que la familia real ha salido a dar información oficial sobre su estado de salud. Este hermetismo ha levantado múltiples de sospechas y rumores, pero especialmente la preocupación de qué es lo que pasará con su sucesión al trono, pues el rey Rama X, aún no nombra un heredero y recordemos que de los 7 hijos producto de sus cuatro matrimonios, solamente tres podrían ser elegidos como candidatos. Para el pueblo de Tailandia, Bajrakitiyabha era la indicada.

No solo por ser la hija mayor del monarca, es vista como una de las figuras más capaces de garantizar la estabilidad en el país, para el pueblo tailandés, la princesa goza de todas las capacidades por su preparación. Recordemos que cuenta con una maestría por la Universidad Cornell y un honoris causa en Derecho por el Instituto de Tecnología de Illinois. La princesa también ha ejercido cargos dentro de las Naciones Unidas y es creadora de fundaciones que tienen por objetivo ayudar a las mujeres tailandesas en situaciones de vulnerabilidad y pobreza.

El pueblo tailandés ha mostrado su apoyo colocando por las calles retratos de la princesa y pidiendo por su recuperación. Su delicado estado de salud a despertado en el país un sentimiento de duelo.

La princesa Bajrakitiyabha Mahidol, hija mayor del rey de Tailandia, siempre se ha distinguido por su carácter tranquilo y carisma, su preparación y su cercanía con la gente. Mientras el mundo, y especialmente el pueblo tailandés, siguen de cerca su evolución, la princesa es vista como un símbolo de resiliencia, y un recordatorio de nuestra fragilidad humana, al que todos los días se elevan oraciones por su pronta recuperación.