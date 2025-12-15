5 cortes de pelo que rejuvenecen y suavizan las arrugas a los 50 o más

Los cortes de pelo con movimiento y textura, se han convertido en los aliados perfectos para refrescar la imagen, pues tienen la capacidad de iluminar el rostro y suavizar visualmente las arrugas y líneas de expresión, sin necesidad de cambios radicales.

Para el 2026, los looks naturales y desenfadados se consolidan como los grandes protagonistas para lucir moderna y juvenil, ya que se adaptan a cada tipo de rostro y melena, creando estilos favorecedores que realzan la imagen y refuerzan la seguridad en una misma.

Cortes de pelo que rejuvenecen y suavizan las líneas de expresión después de los 50

Si buscas un look que te quite años y potencie tu belleza natural después de los 50, estos cortes de pelo se convertirán en tus mejores aliados.

Bob en capas o desfilado

Este corte de pelo que va a la altura de la mandíbula o ligeramente más abajo, con sutiles capas y puntas desfiladas, enmarca el rostro y suaviza las líneas de expresión de forma natural, además es perfecto para dar volumen y frescura sin perder la elegancia.

Midi en capas

Si prefieres conservar el largo de tu melena, el corte midi con capas largas es una opción ideal para lograr un efecto rejuvenecedor de manera natural, ya que aporta movimiento, suaviza visualmente las arrugas y realza la belleza de los pómulos y el cuello, dando como resultado un look moderno y muy favorecedor.

Pixie largo y texturizado

El pixie se ha convertido en uno de los cortes de pelo más usados para rejuvenecer la imagen, y en su versión larga texturizada, suaviza las facciones y crea un efecto lifting muy favorecedor para crear looks dinámicos y modernos que aportan elegancia de manera natural.

Shag elegante

Inspirado en la década de los 70, este corte se reinventa en una versión actual y moderna que combina capas para aportar volumen controlado y un aire desenfadado que rejuvenece al instante, y es que al adaptarse a cada tipo de rostro, suaviza los rasgos y añade dinamismo, logrando un look moderno y lleno de frescura.

Corte con flequillo cortina

El flequillo es uno de los grandes aliados para rejuvenecer de forma natural y sin cambios dramáticos, y en su versión estilo cortina, da protagonismo a la mirada, lo que permite disimular las líneas de expresión en la frente, mientras suaviza el contorno del rostro. Al ser combinado con melenas midi o largas, se logra un efecto rejuvenecedor sin esfuerzo.

Elegir el corte adecuado no solo transforma la imagen, también aporta confianza y resalta la belleza natural en cada etapa de la vida.

