Royal nails: 6 diseños de uñas inspirados en la elegancia de la realeza para un manicure elegante

Coronas, perlas y colores de aire majestuoso toman el centro del escenario en las royal nails, una tendencia que reinterpreta la elegancia característica de la realeza.

Diciembre 13, 2025 • 
Melisa Velázquez
Instagram/@unhasinteressantess

Cuando pensamos en la realeza, automáticamente pensamos en las tiaras, las perlas, el terciopelo y toda la elegancia de atuendos y castillos majestuosos, y esta estética cargada de lujo y simbolismo, ha encontrado su camino hasta el mundo del manicure, inspirando diseños que son tan elegantes como inolvidables.

Los tonos profundos y sobrios, así como los nudes, se convierten en los grandes protagonistas de esta tendencia que se beneficia de los detalles minimalistas para crear obras de arte que nos recuerdan a la belleza de la realeza.

Diseños de uñas inspirados en la elegancia de la realeza para un manicure elegante

Estas propuestas de royal nails fusionan modernidad y sofisticación, ideales para lucir en eventos especiales. Cada diseño evoca la opulencia y el encanto clásico de la realeza, elevando tu manicure a un nivel verdaderamente majestuoso.

Cat eye con cristales

La belleza y elegancia de las tiaras reales se ven reflejadas en este diseño con base baby blue o gris con efecto cat eye que crea un diseño magnético, que luce más llamativo con sus detalles minimalistas en tonos plateados y aplicaciones de cristales.

Borgoña con dorado

Los tonos borgoña o rojos profundos son clásicos de la realeza, y con efecto mate nos recuerdan a sus atuendos de terciopelo que decoraban con bordados en color dorado para lucir elegantes.

Milky white con dorado

Si buscas un diseño mucho más delicado y elegante, puedes recurrir a una base de blancolechoso, con detalles en dorado, incluso puedes recurrir a las clásicas uñas francesas para estilizar aún más el diseño.

Ombré con cristales

Puedes crear un diseño difuminado con la técnica ombré en color rojo, y decorar la punta con pequeños cristales para dar ese toque de elegancia y glamour que nos recuerda a la realeza.

Púrpura con cristales

Los tonos púrpura o morado profundo, también son colores clásicos de la realeza, que lucen aún más majestuosos con detalles en color dorado, que recuerdan a los bordados con hilo de oro en las prendas de los royals.

Beige con dorado

Los tonos beige se han consolidado como uno de los favoritos de la realeza moderna por su discreta elegancia, y al combinarlos con acentos dorados, se intensifica esa sensación de sofisticación que distingue a las monarquías.

Ya sea que optes por un nude delicado o por un zafiro vibrante, estos seis diseños demuestran que la elegancia real nunca pasa de moda.

Melisa Velázquez
