¿Más guapa que Kate Middleton? Senna, la hija de Lady Davina Windsor que cautivó en el concierto navideño

El pasado 5 de diciembre se celebró el concierto de Villancicos “Juntos en Navidad”, organizado por Kate Middleton, al que asistieron varios miembros de la familia real, y donde Lady Davina Windsor, tuvo una inesperada aparición en la vida pública.

Lady Davina, cuya última aparición pública había sido en el funeral de la reina Isabel II, reapareció acompañada por sus hijos, Senna Kowhai y Tane Mahuta.

¿Quién es Senna Kowhai, la hija de Lady Davina Windsor?

A pesar de mantener bajo perfil dentro de la familia real, Senna Kowhai capturó las miradas al llegar junto a su madre al concierto de villancicos, donde vistió un vestido de satén de color azul marino y estampado de lunares, que combinó con un blazer de tercipolo y bailarinas del mismo color.

Senna Kowhai es la hija mayor de Lady Davina Windsor y su exesposo Gary Lewis, nació el 22 de junio de 2010 y es nieta del príncipe Richard, duque de Gloucester, un primo hermano de la reina Isabel II.

A pesar de formar parte de la realeza, Senna no tiene título real ni funciones dentro de la monarquía, pero asiste junto a su madre de manera ocasional, a algunos eventos familiares.

Su nombre Kowhai honra la herencia maorí de su padre, originario de Nueva Zelanda, con profesión de carpintero y ovejero, de quien se divorcio Lady Davina en 2018.

Actualmente, Senna ocupa el puesto 37, mientras que su hermano Tane ocupa el puesto 38, en la línea de sucesión al trono británico.

La vida privada de Lady Davina Windsor

A diferencia de otros miembros de la realeza, Lady Davina decidió mantener una vida de bajo perfil, hasta el 2004, cuando conoció a Gary Lewis, un neozelandés de ascendencia morí, que se dedica a la carpintería y a esquilar ovejas.

Se conocieron durante las vacaciones de Lady Davina en Bali, y tras varios años de relación, se casaron en una ceremonia discreta en la capilla privada del Palacio de Kensington.

Su unión convirtió a Gary, que entonces tenía 33 años, en la primera persona de ascendencia maorí en casarse con un miembro de la Familia Real, y según le dijo a la BBC sus futuros suegros “no eran diferentes a los demás”.

En ese momento, un portavoz de la Familia Real dijo que Davina y Gary querían una “boda tranquila y privada”, aunque confirmó que la Reina no estaría presente.

En junio de 2010, Davina dio a luz a una hija, Senna Kowhai, y dos años después, tuvieron un hijo, Tane Mahuta.

Sin embargo, el matrimonio de Gary y Davina finalmente tuvo problemas y, después de 14 años juntos, la pareja se divorció en 2018; los amigos citaron las “diferencias culturales” como una de las causas.

Un amigo le dijo al Daily Mail: “Es muy triste, pero al final sus diferencias fueron demasiado grandes”.

Un portavoz del Palacio de Buckingham le dijo más tarde al editor del diario Daily Mail, Richard Eden, que el divorcio fue “amistoso” y que tanto Davina como Gary, que tiene un hijo de 26 años de una relación anterior, siguen “participando activamente en la crianza de sus hijos”.

