Victoria Beckham lleva las uñas almendradas de Navidad que rejuvenecen las manos a los 50

Si querías una idea de uñas para Navidad que se vea sofisticada y que además te rejuvenezca las manos… aquí está.

Diciembre 11, 2025 • 
Karen Luna
"Victoria Beckham" World Premiere - Arrivals

Victoria Beckham lleva las uñas almendradas de Navidad que rejuvenecen las manos a los 50,

Getty Images

Si algo me encanta de Victoria Beckham es que siempre logra verse elegante sin hacer demasiado ruido y esta Navidad no fue la excepción; la diseñadora apareció con unas uñas almendradas en color baby pink que no solo se ven preciosas, sino que además rejuvenecen muchísimo.

Lo mejor de este look es que es súper discreto, pero al mismo tiempo tiene ese acabado “caro” que le da un glow instantáneo a las manos. El tono rosa bebé aporta limpieza, suavidad y ese efecto pulido que todas buscamos cuando llega diciembre y queremos vernos arregladas sin caer en lo típico del rojo metálico.

¿Por qué la forma almendra es tan favorecedora?

La forma almendra es el secreto para que las manos se vean más estilizadas, alarga visualmente los dedos y les da un aire delicado, como si hubieras pasado por una sesión de manos de spa aunque no lo hayas hecho. Es una forma femeninade combinar con colores claros como el baby pink porque deja que el tono se luzca sin verse plano.

Además, Victoria ya ha demostrado muchas veces que esta forma es su favorita y la verdad, no la culpo porque funciona para cualquier edad y es perfecta para quienes quieren un look elegante sin llegar al extremo de las uñas largas o puntiagudas.

Baby pink: el color suave que rejuvenece

Lo lindo del baby pink es que no es un rosa cualquiera, tiene ese toque lechoso y brillante que hace que la piel de las manos se vea más luminosa. Si tienes zonas secas, venitas marcadas o simplemente quieres un acabado más uniforme, este color ayuda un montón.

También es un tono que combina increíble con los outfits navideños; desde un suéter cozy hasta un vestido negro. No choca con nada y siempre da la impresión de manos cuidadas y jóvenes.

Un diseño fácil de copiar y perfecto para diciembre

Lo mejor es que este manicure es fácil de pedir y fácil de mantener porque no requiere dibujos, no necesita pedrería y no te ata a un color “demasiado navideño”. ¡Es simple, elegante y muy Victoria Beckham!

Karen Luna
