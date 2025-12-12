¿Era sorpresa? Timothée Chalamet revela cuál será el regalo de Navidad que le dará a Kylie Jenner

La Navidad está a la vuelta de la esquina y muchos de nosotros ya estamos preparando los regalos de Navidad, mientras que otros, como Timothée Chalamet, aún no han comprado ningún obsequio. Y es que en una reciente entrevista, el actor admitió que aún no tiene listo el regalo que le dará a Kylie Jenner.

Sin embargo, todo apunta a que el protagonista de “Mujercitas” habría encontrado la forma de mantener la intriga y el misterio en lo que Santa obra su magia y se decide ir por los regalos.

Con humor y un toque de complicidad, Chalamet dejó claro que el detalle para Kylie podría sorprenderlo incluso a él mismo. ¿Será que ya tiene pensado lo que pondrá debajo del arbolito, o esperará a terminar la gira de promoción de “Marty Supreme”?

El regalo secreto de Timothée

Durante una entrevista con “Heart Breakfast”, el actor fue cuestionado directamente sobre qué es lo que le regalará a Kylie en esta temporada de fiestas. Su respuesta, espontánea y divertida, le sacó una sonrisa a más de uno de los asistentes del segmento, pues reconoció que ni él mismo sabe qué es lo que será el tan esperado obsequio, pero está seguro de que “será bueno”.

En la misma entrevista, el actor confesó que aún no ha terminado sus compras navideñas, pero que mantiene la esperanza de encontrar algo especial durante su estancia en Londres, lugar en el que se encuentra para la promoción de la película “Martyn Supreme”, pues la ciudad ofrece infinidad de oportunidades para encontrar el detalle perfecto.

¿Chocolates…? Este sería el regalo de último minuto

Timothée también reveló que planea incluir un dulce dentro de la media navideña de su novia, pues preguntó a los locutores sobre el nombre de una famosa chocolatería de la zona. El actor se confesó como un amante de los detalles llenos de significado, dejando una pista de que probablemente su regalo no sea algo grande, sino un detalle que encaje con la dinámica discreta y relajada que la pareja ha mantenido a lo largo de su relación.

Timothée y Kylie deslumbran con matching outfits

A pesar de que su relación se ha mantenido lo más alejada posible de los reflectores, la pareja nos ha dejado ser parte de su amor en contadas ocasiones, mismas en las que han hecho al mundo detenerse. La última aparición que se robó los titulares ocurrió durante el estreno de “Martyn Supreme” en Los Ángeles, sitio en el que se dejaron ver con atuendos en conjunto, ambos vestidos en un encendido y vibrante color naranja.

Mientras Kylie apostó por un vestido largo y entallado con espalda descubierta, él lució un traje de cuero con cangurera de cruz como accesorio protagónico.

Tras la confesión de Timothée Chalamet sobre que aún no tiene listo el regalo perfecto para Kylie Jenner, el actor dejó claro que su intención es darle una linda sorpresa a su novia, un gesto que nos deja ver lo enamorados que están.