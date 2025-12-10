Ingrid Alexandra de Noruega hace su gran debut internacional en el Premio Nobel de la Paz

Este 10 de diciembre se celebró en Oslo, capital de Noruega, la ceremonia del Premio Nobel de la Paz, donde la venezolana María Corina Machado sería la gran protagonista, pero por motivos de seguridad, fue su hija Ana Corina Sosa quien recibió el galardón en su nombre.

Sin embargo, la princesa Ingrid Alexandra de Noruega, fue otra de las personalidades que capturó la atención, pues hizo su gran debut internacional, una carta que Haakon de Noruega y Mette-Marit, han utilizado con éxito para aplacar el escándalo de Marius Borg.

Ingrid Alexandra de Noruega hace su debut en el Premio Nobel de la Paz

La princesa Ingrid de 21 años, será la primera mujer en ser reina de Noruega, y ha participado por primera vez en la ceremonia del Nobel de la Paz, al que asistió junto a sus padres, Haakon de Noruega y Mette-Marit.

Para la gran ocasión, la joven princesa ha elegido un conjunto de dos piezas de inspiración clásica, con chaqueta con cuello redondo y falda de vuelo de largo midi, que ha combinado con medias cristal, salones en ante azul marino y un lazo que decoraba su semirecogido.

Ingrid Alexandra de Noruega hace su debut en el Premio Nobel de la Paz Rune Hellestad/Getty Images

Antes del emotivo acto del Nobel de la Paz en el Ayuntamiento de Oslo, Ingrid ha participado junto a su madre en la ceremonia del Premio de la Paz de Save the Children, con un carácter más social, y que da todo el protagonismo a la infancia y a la sociedad civil.

La presencia de Ingrid en la ceremonia del Premio Nombre de la Paz, marca un hito en su futuro como heredera al trono, pues le permite demostrar su seguridad para representar a su país, luego de haber decidido hacer sus estudios universitarios en Australia, donde se forma Relaciones Internacionales y Economía Política.

Ingrid Alexandra de Noruega hace su debut en el Premio Nobel de la Paz Rune Hellestad/Getty Images

El significado de la presencia de Ingrid Alexandra de Noruega en el Nobel de la Paz

La asistencia de la princesa Ingrid, en compañía de sus padres, Haakon y Mette-Marit, no solo refuerza la dimensión familiar del acto, sino que transmite estabilidad y compromiso con los valores que el Nobel de la Paz aspira a representar.

Sus apariciones dan algo de respiro a la familia real de Noruega, que está pasando por su mayor crisis en décadas por todo lo que rodea al sensible y muy grave caso de su hermanastro Marius Borg, quien está acusado de hasta 32 delitos.

