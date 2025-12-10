Windsor toma fuerza: el nuevo cambio de la Familia Real lo deja más que evidente

Durante décadas, el palacio de Buckingham fue el hogar indiscutible de los monarcas británicos, el centro simbólico del poder real; sin embargo, en los últimos años el panorama ha cambiado y todo apunta a que otro castillo comienza a ganar protagonismo.

Se trata del castillo de Windsor, pues además de que Kate Middleton y el príncipe William han decidido hacer de su hogar oficial Royal Lodge, ahora se ha comenzado con la mudanza de las Caballerizas Reales.

¿Por qué se trasladan las Caballerizas Reales al castillo de Windsor?

De acuerdo con el medio The Sunday Times, las Caballerizas Reales, responsables del transporte de la realeza, se trasladarán del Palacio de Buckingham a Windsor el próximo año, especialmente los caballos, los establos y la colección histórica de carruajes reales.

Su sede se encuentra en el Palacio de Buckingham desde finales del siglo XVIII; sin embargo, su traslado desde el centro de Londres a la campiña de Windsor tiene sentido por algunas razones notables.

En primer lugar, el Palacio de Buckingham no ha sido la residencia real principal desde que la difunta reina Isabel se mudó a Windsor durante la pandemia de COVID en 2020.

¿Qué está pasando con el palacio de Buckingham?

El edificio histórico está siendo sometido actualmente a una renovación de seis cifras, y el rey Carlos y la reina Camilla han estado viviendo en Clarence House cuando están en Londres, donde, según se informa, tienen la intención de permanecer incluso después de que se completen las obras.

Asimismo, Kate Middleton y el príncipe William se mudaron oficialmente a su “hogar definitivo”, Forest Lodge en Windsor, hace apenas unas semanas, y también planean mantener la casa de campo como su residencia principal, incluso cuando William finalmente se convierta en rey.

Por lo tanto, tiene sentido que las Caballerizas Reales reubiquen sus establos históricos y su flota actual de unos 30 caballos, carrozas y automóviles estatales.

Los cocheros, mozos de cuadra, chóferes y demás personal también residen en el lugar, en apartamentos cerca de las cocheras y los establos.

Mientras el Palacio de Buckingham continúa experimentando una renovación de 463 millones de dólares, el Castillo de Windsor ha albergado recientes eventos reales como visitas de estado, banquetes y recepciones.

¿Por qué las Caballerizas reales son tan importantes para la Familia Real?

Las Caballerizas son una parte fundamental de la ceremonia real, ya que la familia viaja en carruaje para eventos como bodas reales, el Desfile del Estandarte, el Royal Ascot, visitas de estado y más.

Tras varios años gestionando las operaciones principales desde Windsor en lugar del Palacio de Buckingham, parece que la familia está lista para que el cambio sea permanente.

