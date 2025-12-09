La princesa Charlotte rinde tierno homenaje a la princesa Diana durante concierto navideño

La Navidad de la familia real británica siempre deja momentos memorables, pero este año quien se robó por completo la atención fue la princesa Charlotte. La hija del príncipe William y Kate Middleton sorprendió al aparecer en el servicio de villancicos “Juntos en Navidad” con un look que evocaba directamente a su difunta abuela, la princesa Diana.

El gesto, sutil pero profundamente simbólico, dejó claro que la memoria de Lady Di sigue viva en las nuevas generaciones de la realeza.

Charlotte crea uno de los looks más icónicos de Diana

La pequeña Royal, de apenas 10 años, llegó a la abadía de Westminster luciendo un vestido azul marino de terciopelo con cuello blanco, medias a juego y zapatos planos oscuros. El outfit probablemente no fue elegido al azar, pues prácticamente parece una réplica del conjunto que Diana usó en diciembre de 1981 durante una cena en el Royal Festival Hall.

Este look se convirtió en uno de los más recordados de la princesa de Gales, pues fue uno de sus primeros eventos públicos tras su boda con el entonces príncipe Carlos. Que Charlotte haya llevado un vestido tan similar es interpretado por muchos como una manera dulce y respetuosa de honrar el legado de su abuela, a quien nunca conoció, pero de quien ha heredado gestos, expresiones y una presencia encantadora.

Princesa Charlotte en concierto “Juntos en Navidad”, diciembre 2025. Samir Hussein/Samir Hussein/WireImage

Una noche navideña con presencia real y estrellas invitadas

El evento “Juntos en Navidad”, organizado por Kate Middleton desde 2021, reunió a varias figuras de la realeza y del mundo del espectáculo. Entre los asistentes estuvieron Sophie, duquesa de Edimburgo; Zara Tindall junto a su esposo Mike Tindall; y la familia Middleton casi al completo, incluidos los padres de Kate y su hermano James junto a su esposa Alizeé Thevenet.

Dentro de la ceremonia también destacaron figuras internacionales como Hannah Waddingham y Eugene Levy, quienes sostuvieron una cálida conversación con la princesa de Gales. Además, actores como Kate Winslet y Chiwetel Ejiofor participaron con lecturas especiales que agregaron un toque emotivo al servicio, cuyo contenido se emitirá en Reino Unido durante la Nochebuena.

Princesa Diana en el National Film Institute Dinner en Royal Festival Hall, diciembre 1981. Tom Wargacki/WireImage

El mensaje de Kate sobre conexión, empatía y comunidad

Como cada año, los asistentes recibieron una carta escrita por la princesa de Gales. En su mensaje, Kate reflexionó sobre la importancia de los vínculos visibles e invisibles que unen a las personas durante la temporada navideña.

“En medio del ajetreo, hay una calma que nos recuerda algo fácil de olvidar: lo que hacemos importa”, escribió la princesa. Para Kate, las palabras, las decisiones y los gestos cotidianos pueden tocar vidas que nunca llegaremos a conocer; es por ello que su mensaje de “el amor en todas sus formas” resonó profundamente en el evento enfocado en la comunidad, la gratitud, la generosidad y, por supuesto, el amor.

La presencia de la princesa Charlotte no solo añadió dulzura al concierto navideño; también recordó al mundo las fuerzas simbólicas que aún tiene la figura de la princesa Diana.

Su homenaje, elegante y discreto, fue una de las imágenes más emotivas de la noche y un recordatorio de cómo la nueva generación de la familia real mantiene vivo el legado de la princesa de corazones.