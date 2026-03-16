Alba Baptista, novia de Chris Evans, lleva el corte de pelo ideal para la primavera 2026

Si estás pensando en cambiar de look para la nueva temporada, probablemente te interese mirar lo que están llevando las celebridades. Sí, Alba Baptista, actriz portuguesa y pareja de Chris Evans, acaba de darnos una de las mejores inspiraciones de corte para primavera 2026.

Su estilo apuesta por un largo en capas suaves, un look que se ve natural, elegante y muy fácil de peinar. Lo mejor es que es una tendencia que ya estamos viendo en editoriales de moda, donde los estilistas apuestan por cortes largos que aporten movimiento y dimensión sin sacrificar el largo.

El corte largo en capas que dominará la primavera 2026

El estilo que lleva Alba Baptista se basa en capas largas y ligeras, distribuidas estratégicamente para crear textura, además de movimiento. Este tipo de corte es uno de los más recomendados por expertos porque permite mantener una longitud elegante mientras se evita un look pesado o plano.

Las capas largas se han convertido en una de las grandes tendencias para 2026 porque aportan dimensión y hacen que el peinado se vea más dinámico, incluso si decides llevarlo liso o con ondas suaves.

En el caso de Alba Baptista, el estilo tiene un aire muy natural, pues las capas comienzan a partir de la zona media y se integran suavemente hacia las puntas, lo que ayuda a enmarcar el rostro, además de dar una sensación de movimiento ligero.

Por qué este corte favorece a casi todos los rostros

Una de las razones por las que el largo en capas se ha vuelto tan popular es su versatilidad, los estilistas coinciden en que este tipo de corte puede adaptarse a distintas texturas. Las capas ayudan a dar volumen, movimiento y ligereza, algo que se busca especialmente en los meses de clima cálido.

Si algo caracteriza el estilo de Alba Baptista es su naturalidad, su corte largo en capas refleja perfectamente una de las tendencias más fuertes del momento: peinados sofisticados que parecen effortless, es decir, que se ven elegantes sin parecer demasiado elaborados.

Así que si estabas buscando inspiración para tu próximo cambio de look, el estilo de Alba Baptista confirma algo que los expertos ya venían adelantando: las capas largas serán una de las apuestas más elegantes y versátiles de la primavera 2026.

