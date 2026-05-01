Met Gala: de Rihanna a Kim Kardashian, los vestidos más caros de la historia

Hablar de la Met Gala es hablar de moda sin límites. Aquí, los looks no solo se piensan para impactar, también para quedarse en la historia… y sí, eso incluye cifras que pueden alcanzar millones de dólares. Aunque muchas piezas son préstamos de casas de lujo, su valor estimado revela el nivel de artesanía, exclusividad y peso cultural que tienen.

El vestido más caro de la Met Gala: Kim Kardashian y Marilyn Monroe

Uno de los casos más comentados en los últimos años fue el de Kim Kardashian, quien en 2022 llevó el icónico vestido que usó Marilyn Monroe en 1962. Más que una pieza de moda, se trata de un objeto histórico cuyo valor ha alcanzado aproximadamente 4.8 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los más caros que han pasado por la gala.

Kim Kardashian, quien en 2022 llevó el icónico vestido que usó Marilyn Monroe en 1962. Sean Zanni/Patrick McMullan via Getty Images

Rihanna en la Met Gala 2015: el vestido más icónico y costoso

Pero si hablamos de impacto visual, es imposible no pensar en Rihanna en 2015. Su vestido amarillo diseñado por Guo Pei —con una cola monumental y bordados hechos a mano— no solo se volvió viral, también se estima que su valor supera los 600 mil dólares, e incluso algunas evaluaciones lo colocan cerca del millón. El nivel de detalle fue tal que la pieza tardó casi 20 meses en completarse.

Lo que hizo Rihanna esa noche no fue solo vestirse para una gala, fue entender el poder del evento y usarlo a su favor. Dimitrios Kambouris/Getty Images

Beyoncé y su vestido transparente de cristales en la Met Gala

Ese mismo año, Beyoncé apostó por un vestido transparente cubierto de cristales que redefinió la sensualidad en la alfombra roja. El diseño, completamente trabajado a mano, ha sido valorado en alrededor de 300 mil dólares, consolidándose como uno de los más sofisticados de esa edición.

Met Gala: en 2015 Beyoncé apostó por un vestido transparente cubierto de cristales que redefinió la sensualidad en la alfombra roja. Getty Images

Blake Lively y el vestido transformable que sorprendió en la Met Gala

En años más recientes, Blake Lively sorprendió en 2022 con un vestido transformable que cambiaba de color en plena alfombra roja, inspirado en la arquitectura de Nueva York. Su complejidad técnica y confección lo posicionan por encima de los 400 mil dólares, demostrando cómo la moda en la Met Gala también puede ser espectáculo en tiempo real.

Met Gala: Blake Lively sorprendió en 2022 con un vestido transformable que cambiaba de color en plena alfombra roja, inspirado en la arquitectura de Nueva York Gotham/Getty Images

Zendaya y Lady Gaga: los vestidos más creativos y costosos de la Met Gala

La creatividad también ha elevado costos. En 2019, Zendaya llevó un vestido estilo Cenicienta que se iluminaba en vivo, una pieza que superó los 200 mil dólares y que reforzó la idea de que la gala es tanto moda como performance. Ese mismo año, Lady Gaga convirtió su llegada en un show, presentando múltiples cambios de vestuario en un solo recorrido, con un valor total que superó los 500 mil dólares.

Met Gala: en 2019, Zendaya llevó un vestido estilo Cenicienta que se iluminaba en vivo Getty Images

Otros vestidos caros de la Met Gala que hicieron historia

Incluso apuestas más conceptuales, como la de Sarah Jessica Parker en 2015, han destacado por su nivel de detalle y fidelidad temática, con diseños que también superan los 200 mil dólares.

Por qué los vestidos de la Met Gala son tan caros

Al final, más allá de las cifras, estos vestidos tienen algo en común: no son solo moda, son momentos que definen la historia de la alfombra roja. Entre bordados a mano, materiales exclusivos y horas de trabajo artesanal, cada pieza representa una inversión tanto creativa como mediática.