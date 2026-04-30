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Realeza

¿Quiénes son los royals más atractivos y solteros de 2026? Estos 7 nombres dominan la lista

Entre coronas, títulos y agendas oficiales, hay algo que sigue llamando la atención: los royals solteros más atractivos del momento.

Abril 30, 2026 • 
Karen Luna
Así es la personalidad de la princesa Leonor y la infanta Sofía según sus firmas

¿Quiénes son los royals más atractivos y solteros de 2026? Estos 10 nombres dominan la lista

Getty Images

Si pensabas que todos los príncipes y princesas ya tenían su historia de amor escrita… sorpresa; la realeza aún tiene varios nombres solteros que están dando de qué hablar en 2026. Entre herederos o royals con presencia internacional, esta nueva generación mezcla linaje, estilo y una vida pública cada vez más cercana.

Los royals solteros más atractivos de 2026

Aunque no existe una lista oficial única, distintos medios coinciden en algunos nombres clave que destacan por su popularidad, edad y proyección. Aquí te dejo 10 royals que están en el radar este año:

  • Princesa Leonor de Borbón – La futura reina de España es una de las figuras jóvenes más seguidas gracias a su formación militar y creciente presencia institucional.
Leonor de Borbón

A diferencia de otros jóvenes royals, a sus 18 años, la princesa Leonor sigue sin tener un perfil de Instagram

Getty Images

  • Princesa Isabel de Bélgica – Elegante y preparada, combina estudios internacionales con su papel como futura reina.
Isabel de Belgica.jpeg

La princesa Isabel promete ser una de las monarcas más aceptadas de la realeza europea

@belgianroyalpalace

  • Lady Luisa Windsor – Mantiene un perfil discreto, pero es muy querida dentro de la familia real británica.
Trooping The Colour 2024

Lady Luisa Windsor

Getty Images

  • Jacobo, vizconde Severn – Uno de los jóvenes royals británicos menos mediáticos, pero dentro del grupo de solteros elegibles.
King Charles III And Queen Camilla Attend The 2025 Easter Service At St George's Chapel

El caso de Jacobo es interesante porque rompe con la idea de una exposición constante, su estilo es más reservado, pero precisamente por eso genera curiosidad.

Getty Images

  • Princesa María Carolina de Borbón-Dos Sicilias – Destaca por su estilo y su presencia en iniciativas ambientales.

  • Princesa María Chiara de Borbón-Dos Sicilias – Su hermana, igualmente seguida por su imagen y vida social.

  • Príncipe Aquiles
    Con formación artística y presencia en redes, conecta con una audiencia más joven.

Una nueva generación de realeza (más cercana y moderna)

Lo interesante de esta lista es que refleja un cambio claro; los royals de 2026 ya no solo representan tradición, también estilo de vida, educación y presencia global.

Muchos estudian en universidades internacionales, participan en causas sociales o construyen una identidad más allá del protocolo. El interés por estos nombres no es casual, en una era dominada por redes sociales, la realeza sigue generando fascinación, pero desde un ángulo mucho más moderno.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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