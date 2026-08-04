Meghan Markle cumple 45 años: así ha evolucionado su fortuna de actriz a empresaria

Cuando Meghan Markle se casó con el príncipe Harry en 2018, muchos pensaron que dejaría atrás para siempre su faceta profesional y no fue así, tras renunciar a sus funciones como miembro activo de la realeza en 2020, la duquesa de Sussex emprendió un camino completamente distinto que fue convertir su nombre en una marca global.

Hoy, en su cumpleaños número 45, Meghan no solo es recordada por su paso por la monarquía británica, sino también por la transformación de su carrera, que la ha llevado de actriz de Hollywood a empresaria, productora e inversionista, con negocios que abarcan el entretenimiento, el estilo de vida y la moda.

De protagonista de Suits a integrante de la familia real

Antes de convertirse en duquesa de Sussex, Meghan Markle construyó una sólida carrera como actriz. Su papel de Rachel Zane en la serie Suits la mantuvo durante siete temporadas en la pantalla y le permitió alcanzar reconocimiento internacional, además de percibir un salario cercano a los 50 mil dólares por episodio en las últimas temporadas, según estimaciones publicadas por diversos medios financieros.

A ello se sumaban ingresos provenientes de campañas publicitarias, apariciones públicas y su exitoso blog de estilo de vida, The Tig, que anticipaba el rumbo empresarial que años después retomaría.

El “Megxit” cambió por completo su estrategia financiera

La salida de Meghan y Harry como miembros activos de la familia real en enero de 2020 representó un punto de inflexión. Al dejar de recibir recursos destinados a los royals trabajadores, la pareja apostó por construir un modelo económico independiente basado en acuerdos comerciales y producción de contenidos.

Ese mismo año firmaron un contrato multimillonario con Netflix a través de Archewell Productions para desarrollar documentales, series y otros proyectos audiovisuales. Poco después llegó el acuerdo con Spotify, además de contratos editoriales, conferencias internacionales y diversas colaboraciones comerciales.

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As Ever: la marca con la que Meghan Markle quiere consolidarse como empresaria

En los últimos años, Meghan ha dejado claro que desea ser reconocida como fundadora de empresas más que como influencer.

Su marca de estilo de vida As Ever, lanzada oficialmente en 2025 tras el cambio de nombre desde American Riviera Orchard, comercializa productos relacionados con gastronomía, hogar y estilo de vida, mientras que su serie With Love, Meghan y su pódcast Confessions of a Female Founder han reforzado esa imagen de empresaria enfocada en el emprendimiento femenino. Aunque Netflix concluyó su participación como socio comercial de la marca en 2026, Archewell mantiene un acuerdo creativo de primera opción con la plataforma para desarrollar nuevos contenidos audiovisuales.

Las inversiones que han diversificado la fortuna de Meghan Markle

Más allá del entretenimiento, la duquesa también ha comenzado a invertir en compañías privadas. Entre ellas destacan la firma de bolsos artesanales Cesta Collective, la marca de cuidado capilar Highbrow Hippie y, más recientemente, la plataforma tecnológica de moda OneOff, dedicada al descubrimiento de tendencias mediante inteligencia artificial. Estas inversiones reflejan una estrategia enfocada en el crecimiento de empresas con potencial dentro de las industrias del lujo y el estilo de vida.

¿De cuánto es la fortuna de Meghan Markle a sus 45 años?

Meghan Markle y el príncipe Harry no han revelado públicamente su patrimonio, pese a ello y sus múltiples actividades las estimaciones difundidas por medios de la realeza sitúan la fortuna conjunta de los duques de Sussex entre 60 y 100 millones de dólares, resultado de sus contratos audiovisuales, inversiones, regalías editoriales, conferencias y negocios privados. Más allá del monto exacto, la evolución de Meghan Markle es uno de los cambios más significativos dentro de la historia reciente de la monarquía británica, el paso de una integrante de la realeza a una empresaria que ha buscado construir una identidad económica propia, desligada del financiamiento de la Corona