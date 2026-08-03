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¿Bradley Cooper y Gigi Hadid ya se casaron? Los anillos que desataron los rumores en París

¿Fue una simple coincidencia o una pista sobre su relación? Esa es la pregunta que surgió después de que Bradley Cooper y Gigi Hadid fueran fotografiados en París llevando anillos en el dedo anular.

Agosto 03, 2026 • 
Karen Luna
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¿Bradley Cooper y Gigi Hadid ya se casaron? Los anillos que desataron los rumores en París

Getty Images

Un par de anillos bastaron para encender las redes sociales. Bradley Cooper y Gigi Hadid fueron vistos recientemente en París usando joyas en el dedo anular, un detalle que no pasó desapercibido y que rápidamente dio pie a rumores sobre una posible boda secreta. Aunque las imágenes se viralizaron en cuestión de horas, la realidad es que no existe ninguna confirmación oficial de que la pareja haya contraído matrimonio.

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¿Por qué los anillos de Bradley Cooper y Gigi Hadid llamaron la atención?

Durante su estancia en la capital francesa, tanto Bradley Cooper como Gigi Hadid fueron fotografiados llevando anillos en el dedo anular. Debido a que esa joya suele asociarse con un compromiso o un matrimonio en muchos países, las imágenes dieron origen a múltiples teorías en redes sociales.

Sin embargo, hasta este momento ninguno de los dos ha hecho declaraciones sobre el significado de los anillos ni ha confirmado un supuesto enlace matrimonial. Por esa razón, las fotografías son el único elemento que ha alimentado las especulaciones, sin que exista información oficial que respalde los rumores.

No hay confirmación de una boda entre Bradley Cooper y Gigi Hadid

A pesar de la conversación que generaron las imágenes, no hay pruebas de que Bradley Cooper y Gigi Hadid se hayan casado. Tampoco se ha dado a conocer algún comunicado o declaración de la pareja sobre el tema.

Es importante recordar que llevar un anillo en ese dedo no significa necesariamente que exista un matrimonio o un compromiso. Las joyas pueden responder a decisiones personales, de estilo o tener un significado que solo conocen quienes las usan.

Celebrity Sightings In New York City - September 14, 2025

¿Fue una simple coincidencia o una pista sobre su relación? Esa es la pregunta que surgió después de que Bradley Cooper y Gigi Hadid fueran fotografiados en París llevando anillos en el dedo anular.

Getty Images

Las imágenes en París siguen dando de qué hablar

Aunque los rumores continúan circulando, lo único confirmado hasta ahora es que Bradley Cooper y Gigi Hadid fueron fotografiados en París usando anillos en el dedo anular. Ese detalle fue suficiente para convertirlos nuevamente en tendencia y abrir el debate entre sus seguidores.

Hasta que alguno de los dos decida pronunciarse, no es posible afirmar que exista un matrimonio. Por ahora, las especulaciones nacen únicamente de las fotografías y de las interpretaciones que estas han generado.

Mientras tanto, los anillos siguen siendo el centro de la conversación y uno de los temas más comentados alrededor de la pareja, aunque sin evidencia que confirme que hayan dado el siguiente paso en su relación.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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