Princesa Charlotte imita sin querer los gestos de Kate Middleton y el momento se vuelve viral

La princesa Charlotte volvió a convertirse en una de las protagonistas de la familia real británica durante su asistencia a los Juegos de la Commonwealth 2026. Aunque su look coordinado con el de Kate Middleton llamó la atención desde el primer momento, hubo un detalle mucho más sutil que terminó conquistando a quienes seguían el evento: madre e hija reaccionaron exactamente igual ante un pequeño inconveniente provocado por el viento.

El instante fue captado en video y rápidamente comenzó a compartirse en redes sociales, donde muchos destacaron lo mucho que Charlotte se parece a la princesa de Gales, no solo físicamente, sino también en su lenguaje corporal.

Charlotte replicó un gesto muy característico de Kate Middleton

Mientras la familia de Gales conversaba con atletas de Inglaterra y Escocia a las afueras del recinto The Hydro, en Glasgow, el viento comenzó a mover el cabello de Kate Middleton y de Charlotte.

De forma casi simultánea, ambas llevaron la mano al rostro para acomodar los mechones que les cubrían la cara y colocarlos detrás de la oreja. Fue un movimiento espontáneo y cotidiano, pero bastó para que muchos notaran el parecido entre madre e hija.

Charlotte, de 11 años, llevó el cabello suelto y lució muy cómoda durante toda la visita. En varios momentos se le vio participando con naturalidad en las conversaciones, mientras su padre, el príncipe William, intercambiaba palabras con los asistentes y Kate hacía lo propio con otros deportistas invitados al encuentro.

Madre e hija también coordinaron sus looks

El parecido no terminó en sus gestos. Tanto Kate Middleton como la princesa Charlotte apostaron por prendas de rayas en blanco y negro, creando un discreto guiño de estilo que no pasó desapercibido.

Kate eligió un chaleco de punto a rayas combinado con una falda midi plisada y una chaqueta verde de inspiración deportiva, mientras que Charlotte también incorporó el estampado de rayas en su atuendo, reforzando la imagen coordinada entre ambas sin caer en un look idéntico.

Un momento que encantó a los seguidores de la realeza

Las apariciones públicas de la familia de Gales suelen dejar pequeños momentos que rápidamente se vuelven tema de conversación, y esta ocasión no fue la excepción. Más allá del protocolo, el video mostró una escena natural entre madre e hija, en la que un gesto tan simple como acomodarse el cabello evidenció la complicidad que comparten.

Sin necesidad de decir una palabra, Charlotte dejó ver que muchas de las expresiones y movimientos que hoy llaman la atención del público son los mismos que ha visto durante años en Kate Middleton, un detalle que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la jornada.