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Belleza

Pastel Pink Nails: 7 diseños de uñas rosa pastel que estilizan las manos

Las Pastel Pink Nails son la manicura más femenina y linda, aquí te dejamos siete diseños en color rosa pastel.

Julio 31, 2026 • 
Isamar Escobar
uñas rosas

Los puntitos minimalistas son la forma más fácil (y chic) de darle estilo a tus manos.

GETTY IMAGES

El color rosa pastel es delicado, femenino y fácil de combinar, este tono se ha convertido en uno de los favoritos de quienes buscan unas uñas elegantes y lindas.

Las Pastel Pink Nails lucen por su capacidad de adaptarse a cualquier estilo, desde los diseños minimalistas hasta las propuestas con brillo, aplicaciones o detalles artísticos, este color es perfecto si quieres hacer match con las más pequeñas del hogar. Además, este color ayuda a crear un efecto visual más limpio y refinado, haciendo que las manos luzcan estilizadas y cuidadas.

Si buscas inspiración para tu próxima cita en el salón, estos siete diseños serán tu mejor referencia.

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1. Pastel Pink Nails con efecto cromado

Este diseño combina una base rosa pastel con dos uñas de efecto espejo en acabado cromado plateado. La mezcla entre el tono suave y el brillo metálico crea un contraste sofisticado que resulta perfecto para quienes buscan una manicura moderna sin perder elegancia.

2. Pastel Pink French con líneas de color

Una versión divertida de la clásica manicura francesa. La base rosa pastel se complementa con finas líneas en tonos lila, blanco y rosa intenso, además de pequeños puntos decorativos que aportan un acabado delicado y juvenil.

3. Pastel Pink Nails con micro french multicolor

Las tradicionales puntas francesas se reinventan con un contorno ultrafino en diferentes colores, acompañado de pequeños detalles florales distribuidos sobre algunas uñas. Es una propuesta fresca y perfecta para quienes aman los diseños discretos con un toque creativo.

4. Pastel Pink Nails con glitter y cristales

Este diseño eleva la manicura rosa pastel mediante aplicaciones de flores, pedrería y una uña completamente cubierta de glitter plateado. Es ideal para eventos especiales o para quienes disfrutan de un acabado más llamativo sin abandonar la elegancia.

5. Pastel Pink Nails con flores en relieve

Las uñas lucen una base rosa pastel brillante decorada con pequeñas flores en tonos naranja, morado, azul y verde. El resultado es una manicura alegre y artesanal que recuerda a los jardines de primavera.

6. Pastel Pink Nails con filo dorado

Una opción minimalista donde el rosa pastel se combina con un fino borde dorado que enmarca cada uña. Este detalle aporta un aire de lujo silencioso y demuestra que, en ocasiones, menos es más.

7. Pastel Pink Nails con estrellas y aplicaciones 3D

Este diseño incorpora pequeños cristales, estrellas metálicas y relieves sobre una base rosa pastel en diferentes tonalidades. Es una propuesta romántica que aporta textura y dimensión sin perder la delicadeza característica de este color.

Las Pastel Pink Nails demuestran que un tono clásico puede reinventarse de múltiples maneras. Ya sea con acabados cromados, detalles florales, bordes metálicos o aplicaciones tridimensionales, esta manicura sigue siendo una apuesta segura para quienes buscan unas uñas elegantes, versátiles y siempre en tendencia.

uñas manicure
Isamar Escobar
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