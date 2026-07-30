Manicura otoño 2026: 7 esmaltes de uñas elegantes que estilizan las manos

Las tendencias de manicura para el otoño 2026 son una apuesta que no se ha visto antes, los colores que crean serenidad regresan para esta temporada demostrando que la elegancia está en los detalles. Los colores suaves, los acabados lechosos y los tonos inspirados en la naturaleza desplazan a los diseños recargados para dar paso a uñas versátiles, femeninas y fáciles de combinar.

1. Pastel Mix Nails: la manicura multicolor más delicada

Los tonos lavanda, verde menta, amarillo mantequilla, rosa pastel y azul cielo se unen en una misma manicura para crear un efecto fresco y femenino. Es una opción ideal para quienes quieren llevar color durante el otoño sin renunciar a una estética elegante.

2. Azul cielo mate: el tono que ilumina las manos

El esmalte azul cielo con acabado mate aporta un aire moderno y minimalista. Además de ser una alternativa al clásico nude, este color crea un bonito contraste con prendas en tonos camel, gris o blanco, protagonistas de la temporada.

3. Nude lechoso: el clásico que nunca falla

Las uñas nude con acabado translúcido siguen siendo una apuesta segura. Este esmalte aporta un aspecto limpio, hace que las uñas parezcan más largas y combina con cualquier estilo, desde un look de oficina hasta uno de noche.

4. Rosa empolvado degradado: el favorito para un efecto rejuvenecedor

El efecto ombré en tonos rosa empolvado aporta profundidad sin perder naturalidad. Su acabado brillante estiliza visualmente los dedos y se ha convertido en uno de los diseños más solicitados en los salones de belleza.

5. Gris topo: el nuevo neutro del otoño

El gris topo es una de las tonalidades más elegantes de la temporada. Sofisticado y discreto, funciona como una alternativa al beige o al gris clásico y aporta un toque contemporáneo a cualquier manicura.

6. Beige crema: la manicura “clean girl”

Los esmaltes beige con acabado brillante reflejan la tendencia quiet luxury. Su apariencia pulida hace que las manos luzcan cuidadas y refinadas, además de combinar fácilmente con joyería dorada o plateada.

7. Lila y blanco mate: la combinación más sofisticada

Los tonos lila malva y blanco en acabado mate crean una manicura moderna y elegante. Esta mezcla de colores suaves aporta luminosidad a las manos y demuestra que los pasteles también pueden ser protagonistas durante el otoño.

¿Qué esmaltes dominarán el otoño 2026?

Los nude lechosos, beige crema, gris topo, rosa empolvado, azul cielo y lila serán algunos de los esmaltes más vistos durante el otoño 2026, gracias a su capacidad para estilizar las manos y complementar cualquier look con un aire elegante y contemporáneo.