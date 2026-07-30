Hailey Bieber demuestra por qué el bikini negro y el bikini rosa son el dúo ganador del verano 2026

Cuando se trata de tendencias de verano, Hailey Bieber suele ir un paso adelante, la fundadora de Rhode compartió una nueva serie de fotografías de sus vacaciones en las que dejó claro que no hace falta un armario lleno de trajes de baño para conseguir looks memorables, basta con un bikini negro y un bikini rosa para dominar la temporada.

Las imágenes, publicadas en su Instagram bajo el mensaje “Second leg of summer”, muestran a la modelo disfrutando del mar con diseños de estética minimalista, uno de los sellos que ha convertido en parte de su estilo personal.

Hailey Bieber confirma que el bikini rosa será el toque de color del verano

En una de las fotografías más comentadas, Hailey posa recostada junto al agua con un bikini rosa metálico de corte triangular y tiras finas, una silueta clásica que vuelve a cobrar fuerza este 2026.

El tono fucsia brillante aporta luz y diversión sin perder sofisticación y demuestra que los colores vibrantes pueden convertirse en el protagonista del look cuando se combinan con un maquillaje casi imperceptible y el cabello con efecto húmedo.

La elección también coincide con una de las grandes apuestas de la temporada, los tonos rosa empolvado, pastel y fucsia, que diversas publicaciones especializadas han señalado entre los colores estrella del verano.

Hailey Bieber luce un bikini rosa de corte triangular y acabado satinado durante sus vacaciones de verano. La modelo apostó por un diseño minimalista en uno de los colores que se perfilan como tendencia para la temporada 2026 Instagram @haileybieber

El bikini negro de Hailey Bieber demuestra que los clásicos nunca pasan de moda

Si el rosa representa el lado más divertido del verano, el bikini negro reafirma por qué sigue siendo el equivalente al “little black dress” del armario de playa.

En otra de las imágenes, la modelo luce un diseño negro de líneas limpias acompañado únicamente por un sombrero bucket del mismo color, logrando un estilismo relajado pero sofisticado. El bikini negro continúa siendo una de las mejores inversiones por su versatilidad, capacidad para combinar con cualquier accesorio y estética atemporal.

Hailey Bieber luce un bikini negro de diseño minimalista durante sus vacaciones de verano. La modelo completó el look con un sombrero negro de ala amplia, confirmando que los básicos atemporales siguen siendo una apuesta segura para la temporada. Instagram @haileybieber

¿Por qué el bikini negro y el bikini rosa son la combinación ganadora del verano 2026?

Hailey Bieber muestra que la clave está en contar con opciones para distintos momentos.

Mientras el bikini negro funciona para quienes buscan una imagen elegante, minimalista y fácil de combinar, el bikini rosa aporta un aire fresco, juvenil y llamativo para los días de playa o piscina. Ambos comparten otro elemento en común, el corte triangular de inspiración noventera, que continúa dominando las colecciones de las principales firmas de swimwear gracias a su capacidad para estilizar la silueta y adaptarse a distintos estilos.

El secreto del look de Hailey no está únicamente en el traje de baño, sino en mantener el resto del estilismo sencillo. Para conseguir un resultado similar basta con apostar por accesorios discretos, gafas de sol de inspiración retro, un sombrero de ala corta o bucket hat, joyería minimal y un acabado de piel luminosa con maquillaje natural.

La combinación de un bikini negro y otro rosa permite crear un guardarropa de verano versátil, demostrando que, en ocasiones, las tendencias más elegantes también son las más simples.