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¿Qué es Saturno retrogrado y a qué signos del zodiaco afectará en el amor y dinero?

Si has visto que todos hablan de Saturno retrógrado, no eres el único. En astrología, este fenómeno se relaciona con revisar decisiones, fortalecer relaciones y poner orden en las finanzas.

Julio 29, 2026 • 
Karen Luna
Mercurio retrógrado en Leo 2025

¿Qué es Saturno retrogrado y a qué signos del zodiaco afectará en el amor y dinero?

Getty Images

Saturno retrógrado es uno de los tránsitos astrológicos que más expectativas genera entre quienes siguen los movimientos de los planetas. Aunque su nombre puede sonar intimidante, en astrología este periodo se relaciona con la reflexión, la revisión de decisiones y la oportunidad de hacer ajustes antes de seguir avanzando.

Si te has preguntado qué es Saturno retrógrado y qué signos del zodiaco podrían sentir más su influencia en el amor y el dinero, esto es lo que se conoce sobre este fenómeno.

¿Qué es Saturno retrógrado?

En términos astronómicos, Saturno no se mueve realmente hacia atrás. El llamado movimiento retrógrado es un efecto visual que ocurre debido a la diferencia entre la velocidad con la que la Tierra y Saturno orbitan alrededor del Sol.

Sin embargo, dentro de la astrología, Saturno retrógrado simboliza un periodo para revisar responsabilidades, compromisos, límites y decisiones importantes. Se considera un momento para mirar hacia el pasado, aprender de los errores y fortalecer aquello que tiene bases sólidas.

Al ser Saturno el planeta asociado con la disciplina, la estructura y la madurez, este tránsito suele invitar a actuar con mayor paciencia y responsabilidad.

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Si has visto que todos hablan de Saturno retrógrado, no eres el único. En astrología, este fenómeno se relaciona con revisar decisiones, fortalecer relaciones y poner orden en las finanzas.

Canva

¿Qué signos del zodiaco sentirán más a Saturno retrógrado en el amor y el dinero?

De acuerdo con la interpretación astrológica, Aries, Cáncer, Libra y Capricornio suelen percibir con mayor intensidad los efectos de Saturno retrógrado, ya que estos signos pueden enfrentar revisiones relacionadas con sus metas personales, relaciones o estabilidad económica.

También Piscis, signo donde Saturno ha transitado recientemente, podría vivir una etapa de mayor introspección para replantear proyectos, vínculos afectivos y prioridades financieras.

En el amor, este tránsito invita a analizar si las relaciones están construidas sobre confianza, compromiso y reciprocidad. Algunas personas podrían sentir la necesidad de resolver conversaciones pendientes o establecer límites más claros.

En cuanto al dinero, la astrología interpreta este periodo como una oportunidad para revisar presupuestos, evitar gastos impulsivos y pensar en objetivos financieros a largo plazo, más que en recompensas inmediatas.

¿Saturno retrógrado es algo negativo?

Aunque muchas personas relacionan los planetas retrógrados con obstáculos, Saturno retrógrado no se considera necesariamente un tránsito negativo. Para la astrología, representa una oportunidad para detenerse, evaluar el camino recorrido y corregir aquello que necesita mayor atención.

Más que anunciar cambios drásticos, este movimiento invita a actuar con paciencia, asumir responsabilidades y construir decisiones más sólidas tanto en el plano sentimental como en el económico.

Como ocurre con cualquier interpretación astrológica, sus significados forman parte de un sistema de creencias y no cuentan con respaldo científico. Aun así, para quienes siguen el zodiaco, Saturno retrógrado puede convertirse en un momento ideal para reflexionar antes de dar el siguiente paso.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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