¿Por qué Meghan Markle pidió que no la llamaran “duquesa” en MasterChef Australia?

Meghan Markle volvió a colocarse en el centro de la conversación durante su participación como jueza invitada en MasterChef Australia. Aunque su presencia ya había despertado expectación, fue una breve respuesta sobre cómo quería ser llamada la que terminó acaparando los titulares.

Mientras conversaba con la chef y jueza Poh Ling Yeow, esta le preguntó con naturalidad si debía dirigirse a ella como “duquesa”. El intercambio, que apenas duró unos segundos, fue interpretado por muchos como una muestra de la cercanía que la esposa del príncipe Harry intenta proyectar en esta nueva etapa de su vida pública.

¿Qué ocurrió entre Meghan Markle y la jueza de MasterChef Australia?

La escena se produjo durante el episodio especial en el que Meghan participó como jueza invitada del popular concurso culinario australiano.

Cuando Poh Ling Yeow le preguntó: "¿Te llamo duquesa?”, Meghan sonrió antes de responder: “Oh, llámame Meghan”. Después, ambas continuaron conversando con total naturalidad mientras recorrían las estaciones de cocina. Aunque la respuesta fue sencilla, rápidamente generó conversación en redes sociales y entre los seguidores de la realeza, especialmente porque Meghan conserva oficialmente el título de duquesa de Sussex, adquirido tras su matrimonio con el príncipe Harry en 2018.

Las revelaciones de Meghan Markle en With Love, Meghan Getty Images

¿Meghan Markle sigue siendo duquesa de Sussex?

Sí, a pesar de que ella y el príncipe Harry dejaron de ser miembros activos de la familia real británica en 2020, ambos mantienen legalmente los títulos de duque y duquesa de Sussex.

Lo que dejaron de utilizar de forma pública fue el tratamiento de “Su Alteza Real” (HRH), como parte del acuerdo alcanzado con la fallecida reina Isabel II tras su salida de la monarquía. Desde entonces, la pareja ha desarrollado su carrera de manera independiente en Estados Unidos. Precisamente por ello, la petición de Meghan llamó la atención, no renunció a su título, pero sí dejó claro que, en ese contexto televisivo, prefería ser tratada simplemente por su nombre.

La nueva imagen que Meghan Markle busca proyectar

Su participación en MasterChef Australia también confirmó el rumbo que ha tomado su imagen pública. En los últimos años, Meghan ha concentrado buena parte de sus proyectos en el universo del estilo de vida, la gastronomía y el emprendimiento femenino.

Su serie With Love, Meghan, así como su marca As Ever, han reforzado esa faceta mucho más cercana a la cocina y al bienestar que al protocolo real. Su presencia en el concurso australiano fue coherente con esa estrategia, asesoró a los participantes durante un reto culinario, habló sobre los ingredientes que suele utilizar en casa y compartió algunas anécdotas familiares, incluida una videollamada sorpresa del príncipe Harry durante la grabación.

¿Por qué su respuesta generó tanta conversación?

Aunque la frase “Llámame Meghan” fue breve, muchos la interpretaron como una declaración sobre la identidad pública que la duquesa quiere construir fuera del entorno de la Corona.

Para algunos, fue un gesto de sencillez; para otros, una manera de reforzar la distancia con el papel institucional que desempeñó durante su etapa como miembro activo de la familia real británica.

Lo cierto es que, incluso años después del llamado Megxit, cada aparición de Meghan Markle sigue despertando interés mundial. Y esta vez bastó una respuesta de apenas tres palabras para volver a abrir el debate sobre la relación que mantiene con los títulos que aún conserva.