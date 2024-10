¿Estrategia? Entérate por qué el mundo entero habla de Meghan Markle

Meghan Markle ha vuelto a estar entre los nombres más pronunciados por los seguidores de la realeza, ya que en fechas recientes se ha dicho que ella y el príncipe Harry están siguiendo esta estrategia con más recientes actos.

El pasado lunes 30 de septiembre el príncipe Harry viajó al Reino Unido para asistir a la entrega de los Premios WellChild en Londres y lo hizo en solitario, algo que llamó la atención ya que es común que Meghan Markle y él asistían juntos a este tipo de eventos, de hecho la duquesa lo acompañó en las ceremonias de 2018 y 2019, pero no han vuelto juntos desde que ambos dejaron de ser miembros activos de la realeza británica en 2020.

Sin embargo, aunque suelen aparecer juntos en giras o eventos importantes como la gira por Nigeria o en agosto por Colombia, en fechas recientes el príncipe Harry ha asistido en solitario a sus compromisos. ¿Cuál es la poderosa razón? Al respecto, The Telegraph publicó que “podría haberse dado cuenta de que es mucho más poderoso [el príncipe Harry] por sí solo sin la distracción de Meghan, como lo era Diana sin Carlos”.

La estrategia de Meghan Markle y el príncipe Harry Getty Images

¿Por qué el príncipe Harry ha viajado sin Meghan Markle?

Por su cuenta, el Diario El País aseguró que Phil Dampier, autor del libro Royally Suited: Harry and Meghan in their own words declaró: “Es bastante obvio que en estos viajes a Nigeria y Colombia, Meghan Markle era la compañera dominante (...) Creo que lo veremos hacer más cosas así, viajando y haciendo cosas por su cuenta, recuperando algún tipo de prestigio”.

El medio también apunta a que esta clara separación de agendas se debe a que Meghan Markle podría estar enfocándose en sus propios asuntos y proyectos, así como en el cuidado de sus hijos y el hogar que comparte con el príncipe Harry en Montecito, California.