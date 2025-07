7 diseños de uñas con gelish que estarán de moda este 2025 porque son divertidos y elegantes

Nadie puede negar lo especial de salir del salón con las uñas recién hechas, hablamos de esa sensación de que todo está en orden, de que hasta el día más caótico se acomoda un poco solo por ver tus manos brillar. Este 2025, el gelish viene más creativo que nunca, así que por eso te presentamos las mejores tendencias que ya no buscan llamar la atención con exceso, sino sorprender con detalles delicados, toques divertidos y mucha elegancia.

1. Diseño de uñas minimalista

Este año las uñas minimalistas se llevan en tonos neutros (milky white, beige suave, rosa porcelana) con formas cortas y naturales. Pero el detalle está en los acentos como una línea dorada finísima, un punto plateado en el centro, un pequeño trazo abstracto.

2. Efecto glasead con gelish

Sí, el glazed donut look sigue fuerte y cómo no, si parece que tus uñas están cubiertas de azúcar brillante. Lo lindo es que no se ven exageradas, sino frescas, como porcelana con luz propia. Este año, el efecto viene en colores suaves como el lila, el blanco perla o el rosa nacarado.

3. Manicure de auroras boreales

Esta tendencia parece sacada de un sueño, son uñas llenas de colores suaves como si fuera el cielo ártico atrapado en cada dedo. Se logran con pigmentos tornasol, gel magnético o efectos cat eye, y los colores más usados son los verdes fríos, violetas difuminados.

4. Uñas lilas con alma romántica

El lila suave será uno de los colores protagonistas del año, lo mejor es que es súper versátil, pues puedes llevarlo en acabado liso y brillante o agregar pequeños detalles blancos como flores minimalistas, líneas finas o mini corazones. ¡Se ve dulce, pero nada cursi!

5. Manicure con estrellas de mar

Sobre una base en tonos naturales se agregan estrellas de mar diminutas, conchitas o perlas pequeñas. Algunas lo llevan en una sola uña, otras en todas, pero siempre con ese aire relajado y playero que enamora. Son perfectas para el verano, pero también para los días en los que solo quieres sentirte lejos de todo.

Este año, las uñas con gelish no se tratan de ser perfectas, sino de jugar, de elegir un diseño que te haga sonreír cada vez que mires tus manos. Porque sí, algo tan simple como un manicure puede hacer que te sientas más tú.