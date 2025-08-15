Bye, melena aburrida: 8 cortes de pelo que te harán sentir en tu mejor temporada

Hay días en los que te miras al espejo y piensas: “mi pelo está pidiendo vacaciones urgentes”. La forma se ha perdido, las puntas piden misericordia y el peinado de siempre ya no te emociona. Ahí es cuando toca decirle adiós a la melena aburrida para darle la bienvenida a un corte que te devuelva las ganas de arreglarte.

Como mujer apasionada de la belleza, sé que un cambio de look es más que estética; es terapia, es energía nueva y, sí, es un boost de confianza que se nota en todo. Aquí te dejo 8 cortes de pelo que están triunfando y que podrían marcar el inicio de tu mejor temporada.

1. Bob despuntado

Este tiene puntas irregulares que le dan un aire moderno y sin esfuerzo. Es ideal para esas mañanas en las que no tienes tiempo de peinarte pero quieres que parezca que sí.

El rostro ovalado es perfecto para llevar cualquier estilo de bob, desde el clásico hasta el asimétrico. GETTY IMAGES

2. Shaggy con capas suaves

Ese corte con alma setentera que le da volumen incluso al cabello más apagado. Si tienes ondas naturales, será tu match perfecto.

Las shaggy bangs son perfectas para conseguir un look rebelde y con movimiento Instagram

3. Midi recto con raya en medio

Minimalista, elegante y fácil de mantener. Este corte estiliza el cuello y rejuvenece sin que nadie note que ese era el plan.

Natalie Portman Getty Images

4. Pixie texturizado

Es para las que quieren un cambio radical y no temen mostrar el rostro. Un flequillo lateral lo suaviza y le da un toque coquetón.

Emma Stone le dio un nuevo aire a su corte pixie con el flequillo degrafilado que causó furor en los años 70 Getty Images

5. Lob con ondas suaves

El primo más largo del bob. Versátil, romántico y perfecto si todavía no quieres decirle adiós a tu largo.

El corte bob es muy elegante y versátil, perfecto para probar nuevos estilos de peinados Getty

6. Corte mariposa

El favorito de TikTok. Capas largas que enmarcan el rostro y se mueven como alas. Ideal si te encanta tu melena pero quieres un upgrade.

De líneas simples, el corte mariposa incluye ondas que aportan movimiento Getty Images

7. Wolf cut

Rebelde, con volumen arriba y puntas más ligeras. Es un “sí” rotundo si buscas algo con personalidad, además de cero aburrido.

El corte wolf cut es ideal para varios tipos de cabello. Getty Images

8. Clavicut pulido

Justo a la altura de la clavícula. Ni muy largo ni muy corto: simplemente perfecto para verte elegante sin esfuerzo.

Eva Longoria renovó su estilo con este nuevo corte de cabello clavicut Instagram @evalongoria

El mejor corte no es el más caro ni el que viste en Instagram, sino el que hace que te sientas más tú. Habla con tu estilista, cuéntale cómo es tu rutina y qué tanto tiempo quieres invertir en peinarte.

