Bye, melena aburrida: 8 cortes de pelo que te harán sentir en tu mejor temporada

Hay días en los que te miras al espejo y piensas: “mi pelo está pidiendo vacaciones urgentes”. La forma se ha perdido, las puntas piden misericordia y el peinado de siempre ya no te emociona. Ahí es cuando toca decirle adiós a la melena aburrida para darle la bienvenida a un corte que te devuelva las ganas de arreglarte.
Como mujer apasionada de la belleza, sé que un cambio de look es más que estética; es terapia, es energía nueva y, sí, es un boost de confianza que se nota en todo. Aquí te dejo 8 cortes de pelo que están triunfando y que podrían marcar el inicio de tu mejor temporada.
1. Bob despuntado
Este tiene puntas irregulares que le dan un aire moderno y sin esfuerzo. Es ideal para esas mañanas en las que no tienes tiempo de peinarte pero quieres que parezca que sí.
2. Shaggy con capas suaves
Ese corte con alma setentera que le da volumen incluso al cabello más apagado. Si tienes ondas naturales, será tu match perfecto.
3. Midi recto con raya en medio
Minimalista, elegante y fácil de mantener. Este corte estiliza el cuello y rejuvenece sin que nadie note que ese era el plan.
4. Pixie texturizado
Es para las que quieren un cambio radical y no temen mostrar el rostro. Un flequillo lateral lo suaviza y le da un toque coquetón.
5. Lob con ondas suaves
El primo más largo del bob. Versátil, romántico y perfecto si todavía no quieres decirle adiós a tu largo.
6. Corte mariposa
El favorito de TikTok. Capas largas que enmarcan el rostro y se mueven como alas. Ideal si te encanta tu melena pero quieres un upgrade.
7. Wolf cut
Rebelde, con volumen arriba y puntas más ligeras. Es un “sí” rotundo si buscas algo con personalidad, además de cero aburrido.
8. Clavicut pulido
Justo a la altura de la clavícula. Ni muy largo ni muy corto: simplemente perfecto para verte elegante sin esfuerzo.
El mejor corte no es el más caro ni el que viste en Instagram, sino el que hace que te sientas más tú. Habla con tu estilista, cuéntale cómo es tu rutina y qué tanto tiempo quieres invertir en peinarte.