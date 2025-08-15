Suscríbete
Belleza

Bye, melena aburrida: 8 cortes de pelo que te harán sentir en tu mejor temporada

¿Quieres un cambio de imagen? Estos cortes de pelo son esa dosis de diversión que estás buscando.

August 14, 2025 • 
Karen Luna
eva longoria look.jpg

Este es el nuevo corte de pelo de Eva Longoria

Instagram @evalongoria

Hay días en los que te miras al espejo y piensas: “mi pelo está pidiendo vacaciones urgentes”. La forma se ha perdido, las puntas piden misericordia y el peinado de siempre ya no te emociona. Ahí es cuando toca decirle adiós a la melena aburrida para darle la bienvenida a un corte que te devuelva las ganas de arreglarte.

También puedes leer:
Dakota Johnson
Belleza
3 tipos de flequillos que rejuvenecen sin endurecer tus facciones
July 05, 2025
 · 
Alondra Alvarez
Amy Adams.jpg
Belleza
¿Amas el pelo largo? Los 5 cortes más rejuvenecedores después de los 40
July 09, 2025
 · 
Alondra Alvarez

Como mujer apasionada de la belleza, sé que un cambio de look es más que estética; es terapia, es energía nueva y, sí, es un boost de confianza que se nota en todo. Aquí te dejo 8 cortes de pelo que están triunfando y que podrían marcar el inicio de tu mejor temporada.

1. Bob despuntado

Este tiene puntas irregulares que le dan un aire moderno y sin esfuerzo. Es ideal para esas mañanas en las que no tienes tiempo de peinarte pero quieres que parezca que sí.

corte bob

El rostro ovalado es perfecto para llevar cualquier estilo de bob, desde el clásico hasta el asimétrico.

GETTY IMAGES

2. Shaggy con capas suaves

Ese corte con alma setentera que le da volumen incluso al cabello más apagado. Si tienes ondas naturales, será tu match perfecto.

shaggy bangs flequillo

Las shaggy bangs son perfectas para conseguir un look rebelde y con movimiento

Instagram

3. Midi recto con raya en medio

Minimalista, elegante y fácil de mantener. Este corte estiliza el cuello y rejuvenece sin que nadie note que ese era el plan.

3-cortes-nunca-sabes-peinarte-1.jpg

Natalie Portman

Getty Images

4. Pixie texturizado

Es para las que quieren un cambio radical y no temen mostrar el rostro. Un flequillo lateral lo suaviza y le da un toque coquetón.

emma stone corte pixie

Emma Stone le dio un nuevo aire a su corte pixie con el flequillo degrafilado que causó furor en los años 70

Getty Images

5. Lob con ondas suaves

El primo más largo del bob. Versátil, romántico y perfecto si todavía no quieres decirle adiós a tu largo.

peinados para corte bob

El corte bob es muy elegante y versátil, perfecto para probar nuevos estilos de peinados

Getty

6. Corte mariposa

El favorito de TikTok. Capas largas que enmarcan el rostro y se mueven como alas. Ideal si te encanta tu melena pero quieres un upgrade.

heidi klum corte mariposa blazer verde uñas metalicas.jpeg

De líneas simples, el corte mariposa incluye ondas que aportan movimiento

Getty Images

7. Wolf cut

Rebelde, con volumen arriba y puntas más ligeras. Es un “sí” rotundo si buscas algo con personalidad, además de cero aburrido.

Wolf Cut

El corte wolf cut es ideal para varios tipos de cabello.

Getty Images

8. Clavicut pulido

Justo a la altura de la clavícula. Ni muy largo ni muy corto: simplemente perfecto para verte elegante sin esfuerzo.

eva longoria look (2).jpg

Eva Longoria renovó su estilo con este nuevo corte de cabello clavicut

Instagram @evalongoria

También puedes leer:
2023 Veuve Clicquot Polo Classic
Belleza
Adiós al corte bob: estos son los 5 cortes de pelo mini que más rejuvenecen y dan luz al rostro después de los 40
July 03, 2025
 · 
Shareni Pastrana
Photocall Of Netflix's "Murder Mystery"
Belleza
¡Bye al corte bob! Los 5 cortes de pelo más pedidos del 2025 porque rejuvenecen a los 50+
July 05, 2025
 · 
Karen Luna

El mejor corte no es el más caro ni el que viste en Instagram, sino el que hace que te sientas más tú. Habla con tu estilista, cuéntale cómo es tu rutina y qué tanto tiempo quieres invertir en peinarte.

corte de cabello Entérate Lo último
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
Taylor Swift en los Grammy 2024.jpg
Entretenimiento
¿Taylor Swift le dedicó una canción a su ex amiga Blake Lively en su álbum “The Life Of a Showgirl”?
August 14, 2025
 · 
Lily Carmona
Bella Hadid
Belleza
Adiós balayage: Bella Hadid lleva las mechas de los 90 que estarán de moda este verano
August 14, 2025
 · 
Karen Luna
Richard gere esposa
Entretenimiento
Richard Gere y Alejandra Silva comparten fotos de su verano más romántico
August 14, 2025
 · 
Lily Carmona
rey Carlos III
Realeza
¿Anuncio sorpresa? El rey Carlos III planea un discurso que podría generar tensiones
August 14, 2025
 · 
Lily Carmona