Belleza

Los colores que arrasarán en 2026: 5 tintes y mechas que más rejuvenecen a los 50 y suavizan las facciones

Los tonos del próximo año apuestan por la luz, la naturalidad y la armonía facial. Estos son los cinco favoritos que prometen restar años al instante.

Noviembre 28, 2025 • 
Lily Carmona
Conoce las coloraciones que dominarán el año.

El 2026 traerá una paleta capilar pensada para iluminar el rostro, suavizar los rasgos marcados y aportar un efecto rejuvenecedor inmediato. Desde rubios sofisticados hasta castaños cálidos que equilibran la piel, los nuevos tintes se enfocan en aportar dimensión y movimiento sin perder naturalidad.
Si tienes 50+ y buscas un cambio favorecedor, estos son los tintes de pelo y mechas que dominarán el próximo año y mejor trabajarán a tu favor.

Rubio mantequilla luminoso

Este rubio cálido entre vainilla, crema y dorado suave será uno de los tonos estrella del 2026. Su luz envuelve el rostro y atenúa las líneas de expresión gracias a su efecto difuminado; es perfecto para pieles claras o medias, ya que aporta una frescura inmediata sin endurecer los rasgos.

Castaño avellana con mechas cashmere

El castaño avellana nunca pasa de moda, pero en 2026 se combina con suaves mechas cashmere: finas, estratégicas y con una iluminación muy delicada.
Este mix crea una dimensión que rejuvenece porque imita cómo la luz golpea el pelo de forma natural, por lo que es ideal para aquellas que buscan una transición elegante sin contrastes marcados de tinte.

Mechas “root melting” caramelo

Esta coloración seguirá en tendencia porque suaviza las facciones y disimula perfectamente el crecimiento o la raíz. Para 2026 se impondrá la versión caramelo claro, la cual consiste en un degradado cálido que envuelve el rostro con un halo radiante.
Esta técnica es especialmente favorecedora para pieles maduras porque aporta calidez sin recurrir a tonos que oxiden en rubios anaranjados.

Gris perlado

El gris perlado será el favorito para quienes abrazan sus canas con sofisticación. Esta alternativa de platinado aporta brillo y suavidad a la melena, mientras que sobre el rostro logra proyectar un efecto lifting.
Gracias a que es una técnica multidimensional que crea matices diferentes dependiendo de la aclaración del pelo cano, ayuda a generar movimiento evitando que la melena se vea plana y aburrida.

Rubio arena con contouring facial

Para quienes desean un rubio más neutro, el tono arena dominará el 2026.
Este tono se suma a la técnica de face framing para iluminar estratégicamente alrededor del rostro, suavizando la mandíbula y los pómulos.
Este tinte rejuvenecedor crea un efecto óptico sobre la piel para ayudarla a lucir más fresca, y esto es lo que lo hace uno de los favoritos del año.

El 2026 apuesta por colores cálidos, suaves y naturalmente luminosos. Ya sea que prefieras un castaño elegante o un rubio moderno, estos tintes de pelo y mechas están diseñados para favorecer, rejuvenecer y equilibrar nuestras facciones a partir de los 50.
Elegir el adecuado no solo va a transformar tu look, sino que resaltará tu belleza natural.

