Suscríbete
Horóscopos

Luna de sangre 2026: los 4 signos del zodiaco más afectados por la energía del eclipse del 3 de marzo

El próximo 3 de marzo estará marcado por la intensidad de una poderosa Luna de Sangre acompañada de un eclipse, un fenómeno astral que sacudirá las energías con fuerza.

Febrero 27, 2026 • 
Melisa Velázquez
Los signos del zodiaco más afectado por la energía de la Luna de sangre y el eclipse del 3 de marzo

Los signos del zodiaco más afectado por la energía de la Luna de sangre y el eclipse del 3 de marzo

Getty Images

El 3 de marzo ocurrirá la Luna llena en Virgo junto a un eclipse lunar total, conocido como “Luna de Sangre” por su tonalidad rojiza; sin embargo, más allá del espectáculo astronómico, en la astrología se considera un momento de fuerte energía.

Aunque el evento astrológico impacta en todos los signos del zodiaco, para tres de ellos, la influencia de esta energía los afecta más, pues deberán cerrar ciclos, soltar lo que ya no les aporta y replantear sus metas personales.

Te podría interesar: Mercurio retrógrado 2026: los 5 signos del zodiaco que serán más afectados en el amor

También puedes leer:
Los regalos perfectos para cada signo del Zodiaco
Estilo de vida
Los regalos perfectos para cada signo del Zodiaco
Junio 12, 2018
 · 
Vanidades
signos de fuego.jpg
Horóscopos
La extraña característica de los signos de fuego que los puede llevar a vivir en solitario
Agosto 10, 2023
 · 
Emma Duarte

Los signos del zodiaco más afectado por la energía de la Luna de sangre y el eclipse del 3 de marzo

Los eclipses lunares se caracterizan por marcar cierres de ciclo y traer a la superficie aquello que permanecía oculto, y estos son los signos que sentirán con mayor fuerza el movimiento interno de este evento cósmico.

Géminis

Los geminianos vivirán ajustes clave en su comunicación y en la forma en que se vinculan con su entorno, especialmente en el trabajo y la familia, consolidando una etapa ideal para aclarar malentendidos y poner en orden asuntos o proyectos que habían quedado pendientes y que necesitas terminar.

Virgo

Al estar directamente vinculado con el eclipse, Virgo experimentará transformaciones en su rutina, salud y entorno laboral, marcando un momento decisivo para ordenar su vida, soltar hábitos que ya no aportan y enfocarse en su bienestar integral y emocional, marcando un antes y un después en la forma en cómo se cuidan.

Luna de sangre 2026 5 rituales poderosos para cerrar ciclos y darle la bienvenida a un nuevo amor.png

Los signos del zodiaco más afectado por la energía de la Luna de sangre y el eclipse del 3 de marzo

Canva

Sagitario

Este eclipse te impulsa a redefinir tus metas a largo plazo y tu camino de crecimiento personal y espiritual, haciendo ajustes y revelaciones que te permitirá enfocar con mayor claridad aquello que verdaderamente deseas conquistar.

Piscis

El signo opuesto a Virgo se activa con fuerza, provocando choques entre lo emocional y las responsabilidades, generando una etapa propicia para poner límites, revisar vínculos y dar prioridad a necesidades afectivas que habían quedado en segundo plano.

Te podría interesar: Luna roja 2026: 5 rituales poderosos para cerrar ciclos y empezar una vida nueva

eclipse lunar Luna Entérate Lo último
Melisa Velázquez
Relacionado
El acosador del príncipe Harry estuvo cerca de él en dos ocasiones durante su testimonio en el juicio
Realeza
Así fue el incómodo momento que protagonizó el príncipe Harry cuando le preguntaron sobre Andrés Mountbatten-Windsor
Febrero 27, 2026
 · 
Lily Carmona
La infanta Sofía lleva el look más fresco y elegante que debes llevar a la oficina este otoño
Realeza
La infanta Sofía debuta en su primer cargo importante y reafirma su lugar en la monarquía más allá de Leonor de Borbón
Febrero 27, 2026
 · 
Melisa Velázquez
"Bridgerton" Season 4 Madrid Masquerade Ball
Belleza
5 diseños de uñas inspirados en Bridgerton para sentirte en tu propia temporada romántica
Febrero 27, 2026
 · 
Karen Luna
El príncipe William exilia al príncipe Andrés
Realeza
El príncipe William está preocupado por la salud mental de su tío Andrés Mountbatten-Windsor
Febrero 27, 2026
 · 
Melisa Velázquez