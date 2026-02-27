Luna de sangre 2026: los 4 signos del zodiaco más afectados por la energía del eclipse del 3 de marzo

El 3 de marzo ocurrirá la Luna llena en Virgo junto a un eclipse lunar total, conocido como “Luna de Sangre” por su tonalidad rojiza; sin embargo, más allá del espectáculo astronómico, en la astrología se considera un momento de fuerte energía.

Aunque el evento astrológico impacta en todos los signos del zodiaco, para tres de ellos, la influencia de esta energía los afecta más, pues deberán cerrar ciclos, soltar lo que ya no les aporta y replantear sus metas personales.

Los signos del zodiaco más afectado por la energía de la Luna de sangre y el eclipse del 3 de marzo

Los eclipses lunares se caracterizan por marcar cierres de ciclo y traer a la superficie aquello que permanecía oculto, y estos son los signos que sentirán con mayor fuerza el movimiento interno de este evento cósmico.

Géminis

Los geminianos vivirán ajustes clave en su comunicación y en la forma en que se vinculan con su entorno, especialmente en el trabajo y la familia, consolidando una etapa ideal para aclarar malentendidos y poner en orden asuntos o proyectos que habían quedado pendientes y que necesitas terminar.

Virgo

Al estar directamente vinculado con el eclipse, Virgo experimentará transformaciones en su rutina, salud y entorno laboral, marcando un momento decisivo para ordenar su vida, soltar hábitos que ya no aportan y enfocarse en su bienestar integral y emocional, marcando un antes y un después en la forma en cómo se cuidan.

Los signos del zodiaco más afectado por la energía de la Luna de sangre y el eclipse del 3 de marzo

Sagitario

Este eclipse te impulsa a redefinir tus metas a largo plazo y tu camino de crecimiento personal y espiritual, haciendo ajustes y revelaciones que te permitirá enfocar con mayor claridad aquello que verdaderamente deseas conquistar.

Piscis

El signo opuesto a Virgo se activa con fuerza, provocando choques entre lo emocional y las responsabilidades, generando una etapa propicia para poner límites, revisar vínculos y dar prioridad a necesidades afectivas que habían quedado en segundo plano.

